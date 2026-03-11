Menú
POLÉMICA

Victoria Villarruel se desmarcó del aumento en la dieta de los senadores: "No decido cuánto cobran"

La vicepresidenta afirmó que no tuvo responsabilidad en el incremento del sueldo de los integrantes de la Cámara Alta, que pasarán a cobrar más de $11 millones.

La vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó un mensaje en el que se refirió a la suba en la dieta de los senadores, que con el nuevo acorde salarial pasarán a ganar más de $11 millones.

"A los operadores malintencionados: Como Vicepresidente no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos", resaltó al inicio de su descargo.

En ese sentido, apuntó que "tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan".

Villarruel dijo que "solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez", con la que firmaron un convenio, y que queda "a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento".

Los integrantes de la Cámara Alta percibirán una remuneración superior a los 11 millones de pesos durante el tercer mes del año.

Esta actualización en los haberes de los legisladores se produce de forma automática, debido a que sus ingresos permanecen vinculados a las escalas salariales que pactan los empleados del Poder Legislativo.

