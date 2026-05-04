Plazo fijo: ¿Cuánto se puede ganar con $410.000 en un mes, según cada banco?

Ahorrar en Argentina siempre tiene su vuelta de tuerca y, con una inflación que en marzo marcó un 3,4%, dejar los pesos "durmiendo" en la cuenta sueldo no es una opción para nadie que quiera cuidar su bolsillo. Por esto, el plazo fijo tradicional se mantiene como esa herramienta sencilla para quienes no quieren complicaciones técnicas, pero buscan que su plata no pierda tanto terreno frente al aumento de precios.

Poner a trabajar esos $410.000 que tenés guardados es más fácil de lo que parece y, sobre todo, este depósito bancario da la previsibilidad que tanto se busca en las finanzas personales.

Aunque existen opciones como el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación pero te obliga a dejar la plata quieta por lo menos 90 días, la opción tradicional a 30 días gana en liquidez. Es una de las maneras para generar un "extra" mensual sin correr los riesgos de instrumentos más volátiles.

En esta nota vamos a repasar cuánto rinde esa inversión, qué bancos están pagando mejores tasas según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y qué detalles podemos mirar para que la plata rinda al máximo.

Para entender cuánto vas a cobrar al final del mes, hay dos términos que tenés que conocer sí o sí: la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA). La TNA es el interés que el banco te paga "por contrato" en un año si retirás la plata todos los meses.

En cambio, la TEA es lo que realmente ganarías si, al terminar los 30 días, volvés a invertir el capital inicial más los intereses ganados, repitiendo el proceso durante todo un año (lo que llamamos interés compuesto).

Actualmente, según los datos oficiales del BCRA, las tasas en los principales bancos se mueven en un rango interesante. Por ejemplo, el Banco Nación ofrece una TNA del 18,5%, mientras que otras entidades como el Banco Provincia ofrecen un 19,5 por ciento.

Si buscás un poco más de rendimiento, existen bancos más pequeños que ofrecen tasas superiores, de hasta 25%, para captar nuevos ahorristas.

Simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Haciendo números concretos con el simulador del Banco Nación, si se depositan $410.000 a 30 días con la tasa vigente, se pueden generar $6.234,25 de puro interés al vencimiento. Ahora bien, si se reinvierte todo cada mes durante un año, la tasa trepa al 20,5% y brinda una ganancia acumulada mucho mayor de $84.050.

Paso a paso para armar tu plazo fijo y tips para no fallar

Si ya te decidiste a no dejar los pesos quietos, el proceso es una pavada. Primero, entrá a tu Homebanking o app del celular y buscá la sección de "Inversiones".

Ahí seleccionás "Plazo Fijo Tradicional", ingresás el monto de $410.000 y elegís el plazo de 30 días. Antes de confirmar, el sistema te va a mostrar exactamente cuánta plata vas a tener el mes que viene. Una vez que aceptás, listo, ya estás generando intereses.

Para que tu experiencia sea redonda, acordate siempre de chequear las tasas de otros bancos en la web del BCRA, ya que muchas veces podés invertir como "no cliente" en otra entidad si paga mejor.

Comparador de tasa de interés para plazos fijos en pesos del Banco Central.

En cuanto a la seguridad, mantené los ojos bien abiertos: ningún banco te va a pedir claves, tokens o datos privados por teléfono ni por WhatsApp.

Si vas a operar con un banco nuevo, escribí vos mismo la dirección en el navegador y evitá entrar desde links que te lleguen por redes sociales para evitar cualquier intento de estafa.



