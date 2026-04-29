Plazo fijo con nuevas tasas: cuánto se debe invertir para ganar $300.000





El plazo fijo tradicional destaca entre las operaciones bancarias por su previsibilidad y su seguridad, lo que lo convierte en una de las opciones más elegidas por los ahorristas para obtener una ganancia extra todos los meses.

Durante las últimas horas varias entidades bancarias modificaron las tasas de interés que ofrecen, y el rendimiento del plazo fijo quedó entre el 15 y el 21,5 %. Estas cifras aseguran una ganancia que ronda entre un 1,25% y un 1,79% por mes.

Aquellos que decidan realizar un plazo fijo deben tener en cuenta que sabrán de antemano cuánto dinero pueden obtener con cada operación antes de confirmar la operación y que durante el tiempo que se lleve a cabo el dinero quedará inmovilizado.





Plazo fijo: la cifra exacta para obtener $300.000 en 30 días





Los ahorristas que deseen obtener una ganancia mensual de 300.000 en un plazo fijo a 30 días deberán contar con un capital inicial menor a 20 millones de pesos, según el simulador del Banco Nación.

Esta herramienta, disponible en la página web de la entidad bancaria, destaca que los que inviertan $19.250.000 recibirán $300.616,44 en concepto de intereses cuando se cumpla el plazo establecido.

La cifra que se requiere HOY para ganar 300 lucas en un plazo fijo.

En el caso de este ejemplo, los ahorristas obtendrán una TNA de 19% que equivale a 1,58 % mensual. Con este monto de inversión, el Banco Nación ofrece esta tasa de interés en las operaciones online y las presenciales.





Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco al 29 de abril







Banco Provincia: 21,5 %

Banco Macro: 19 %

Banco ICBC: 18,8%

Banco BBVA: 18,75 %

Banco Nación: 18,5 %

Banco Galicia: 18,25 %

Banco Ciudad: 18%

Banco Creedicoop: 17,5%

Banco Santander: 15%





