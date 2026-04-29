Plazo fijo renovado: cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 con las nuevas tasas

La actualización de las tasas de interés del plazo fijo tradicional la mantuvo como una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas que desean obtener dinero extra todos los meses en pocos pasos.

Este tipo de operaciones destaca por su previsibilidad debido a que los usuarios sabrán cuánto dinero pueden ganar con una inversión antes de confirmarla, lo que le da margen para comparar cuáles son las alternativas que más le convienen.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) quitaron el piso mínimo para las tasas de interés de cada banco. En la actualidad, se posicionaron entre el 15 % y el 21,5, lo que asegura una ganancia que ronda entre un 1,25% y un 1,79%.

Cuánto dinero hay que invertir en un plazo fijo para ganar $500.000 en 30 días





Los ahorristas que deseen asegurarse 500 mil pesos mensuales deberán contar con un capital inicial que supere los 30 millones de pesos, según detallaron en el simulador de plazo fijo del Banco Nación.

El plazo fijo actualizó sus tasas de interés.

Teniendo en cuenta este ejemplo, los que decidan invertir $32.050.000 accederán a $500.506,85 cuando se cumpla el tiempo establecido. En este caso, la TNA será de 19% tanto en las operaciones electrónicas como en las presenciales.

Qué se debe tener en cuenta al hacer un plazo fijo





Quienes estén interesados en invertir deben considerar que el dinero no se podrá retirar de forma anticipada ni parcial, por lo que se recomienda no utilizar fondos que puedan necesitarse a corto o mediano plazo.

Cualquier persona con acceso a home banking y dinero en cuenta puede comenzar con este tipo de operación, sin necesidad de tener experiencia previa en finanzas y con la ventaja de conocer de antemano la ganancia estimada.

Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco