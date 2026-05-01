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Viernes, 1 de mayo de 2026

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Plazo fijo actualizado: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 con las nuevas tasas

Las tasas de interés del plazo fijo tuvieron un leve ajuste en las últimas horas y la brecha entre los bancos que más pagan y los que menos se posicionó en 4,5%.

SGorostiaga

El plazo fijo tradicional es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas debido a que les permite obtener un extra durante todos los meses de forma segura y en simples pasos.

La última actualización de las tasas de interés dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) las posicionaron entre el 15 y el 19,5 %, con una brecha de 4,5 entre los bancos que más pagan y los que menos.

Este tipo de operaciones asegura una ganancia que ronda entre el 1,25 y el 1,6 % de forma mensual dependiendo de la entidad bancaria en donde se realice la operación. Este procedimiento se da de forma automática cuando se cumple el tiempo establecido en esta inversión.

Cuánto dinero se requiere en un plazo fijo para ganar $200.000

Los ahorristas que deseen asegurarse 200 mil pesos en tan solo 30 días deberán contar con un capital inicial que supere los 12 millones de pesos, según lo estipulado en el simulador de plazo fijo del Banco Nación.

La cifra exacta que se necesita para ganar $200.000
La cifra exacta que se necesita para ganar $200.000

En este caso, los ahorristas que inviertan 12.850.000 podrán acceder a una ganancia de $200.671,23 cuando se cumpla el tiempo establecido, debido a que contarán con una TNA de 19% tanto en las operaciones presenciales como en las online.

Cómo se realiza un plazo fijo

Ingresar al Homebanking: Busca la sección "Inversiones" o "Plazos Fijos".

Constituir la inversión: Selecciona "Nuevo Plazo Fijo", ingresa el monto y la cantidad de días (ej. 30, 60, 90).

Confirmar: Verifica los datos, incluyendo la cuenta donde se debitará el dinero y donde se acreditará al vencimiento.

Vencimiento: Al finalizar el plazo, recibes tu capital inicial más los intereses

Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco al 1 de mayo

  • Banco Provincia: 19,5 %
  • Banco Macro: 19 %
  • Banco ICBC: 18,8%
  • Banco BBVA: 18,75 %
  • Banco Nación: 18,5 %
  • Banco Galicia: 18,25 %
  • Banco Ciudad: 18%
  • Banco Creedicoop: 17,5%
  • Banco Santander: 15%

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