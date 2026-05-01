Plazo fijo hoy: cuánto se gana al invertir $180.000 en 30 días con las nuevas tasas

Con el arranque de mayo 2026, muchos ahorristas vuelven a mirar el plazo fijo para generar un ingreso extra y hacerle frente a los gastos. Con las tasas actualizadas, invertir $180.000 a 30 días puede dejar una ganancia interesante que ayuda al bolsillo.

Esta herramienta, regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se mantiene como una opción segura y previsible para quienes buscan un rendimiento en pesos, en un contexto marcado por la suba de precios y la incertidumbre económica.

En las últimas semanas, sin embargo, las tasas del plazo fijo tuvieron cambios en la Tasa Nominal Anual (TNA), por lo que conviene comparar qué ofrecen los bancos antes de invertir y así lograr una mejor ganancia sin necesidad de poner demasiada plata.

Otro punto clave es cómo se hace el depósito: no suele rendir lo mismo hacerlo en una sucursal que de forma online a través del home banking, donde en general los bancos ofrecen una tasa levemente más alta.

A continuación, repasamos cuánto rinde hoy un plazo fijo de 180 "lucas" a un mes o más y qué opciones hay para reinvertir y potenciar cualquier ganancia, incluso sin ser cliente bancario.

Plazo fijo: cuánto se gana en un mes al invertir $180.000





Entre las opciones más consultadas por los ahorristas aparece el Banco de la Nación Argentina (BNA), que suele tomarse como referencia por su presencia en todo el país y las condiciones que ofrece.

Actualmente, la entidad paga una TNA del 18,5% para plazos fijos constituidos de forma digital.

Con ese rendimiento, invertir $180.000 a 30 días deja una ganancia de $2.736,99, según el simulador oficial. De esta manera, al vencimiento, el monto total a cobrar asciende a $182.736,99.

Esto se gana al invertir $180.000 en un plazo fijo de 30 días (Imagen: Banco Nación).

El resultado de este plazo fijo puede variar según el banco elegido, ya que cada entidad define sus propias tasas.

Incluso dentro del propio Banco Nación hay diferencias: si el plazo fijo se hace en sucursal, la TNA baja al 18%, por debajo de la que se ofrece a través del home banking.

Extender el plazo fijo: una alternativa para sumar más intereses





Quienes buscan mejorar la ganancia pueden optar por dejar el dinero invertido por más tiempo. En líneas generales, a mayor plazo, mayor es el interés que se acumula.

Para una inversión inicial de $180.000, las estimaciones del simulador del Banco Nación muestran estos posibles resultados:

A 60 días, la ganancia ronda los $6.361,64.

A 90 días, sube a $9.986,30.

A 120 días, alcanza los $13.315,07.

A un año, puede llegar a $42.300.





A mayor plazo o mejor tasa, mejor es la ganancia que puede generar el plazo fijo (Imagen ilustrativa).

Un punto clave: el rendimiento no es igual en todos los plazos. Las tasas cambian según el tiempo de la colocación.

Por ejemplo, para un plazo fijo a 365 días, el simulador del Banco Nación indica una TNA del 23,5%, que es más alta que la que se ofrece para inversiones más cortas, como las de 30 días.

Cómo hacer un plazo fijo online, paso a paso





Armar un plazo fijo es sencillo y hoy se puede resolver en pocos minutos desde el home banking o la aplicación del banco, sin necesidad de ir a una sucursal. Si bien cada entidad puede tener pequeñas diferencias, el proceso es muy similar en todos los casos.

El paso a paso:

Ingresar a la aplicación o al home banking con usuario y clave. Ir a la sección "Inversiones" y seleccionar "Plazo fijo". Elegir el monto a invertir y el plazo, que puede ser de 30 días o más. Revisar la ganancia estimada y la fecha de vencimiento antes de avanzar. Indicar la cuenta desde donde se va a debitar el dinero. Definir qué hacer al vencimiento: retirar el dinero o renovarlo automáticamente. Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Una vez completados estos pasos, solo queda esperar al vencimiento para cobrar los intereses o reinvertir la plata.

Plazo fijo hoy: tasas de interés según cada banco





Antes de invertir, conviene revisar qué tasa ofrece cada banco, ya que los rendimientos pueden variar bastante entre una entidad y otra.

Para comparar de forma rápida, se puede usar el comparador de plazos fijos online del Banco Central, una herramienta que se actualiza a diario y permite ver cuánto paga cada banco por este tipo de colocaciones.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%.

Banco Macro: 19%.

ICBC Argentina: 18,8%.

BBVA Argentina: 18,75%.

Banco de la Nación Argentina: 18,5%.

Banco Galicia: 18,25%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 18%.

Banco Credicoop: 17,5%.

Santander Argentina: 15%.

Tasas de interés para plazo fijo de esta semana (Imagen: Banco Central).



