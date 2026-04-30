Plazo fijo con nuevas tasas: ¿Cuánto se puede ganar con $790.000 en 30 días?

En un escenario donde la estabilidad financiera es la prioridad de muchas familias, el plazo fijo se mantiene firme como una de las alternativas más elegidas por los argentinos. Se trata de una inversión que destaca por ser simple, previsible y estar respaldada por el sistema bancario, lo que permite a los ahorristas conocer de antemano exactamente cuánto dinero recibirán al finalizar el período.

Esta herramienta resulta fundamental para quienes desean planificar sus finanzas personales sin asumir grandes riesgos. Además, gracias a la digitalización, hoy es posible constituir un plazo fijo de manera online en pocos pasos, incluso en entidades donde no se es cliente, lo que facilita proteger parcialmente el capital y generar rendimientos en pesos de forma inmediata.

De acuerdo con la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas de interés pueden variar entre los distintos bancos, pero mantienen un promedio que sirve como referencia para estimar las ganancias. Actualmente, el promedio del sistema se ubica en torno al 15 y el 19,5% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Es clave que el inversor diferencie los dos formatos en los que se expresan estas tasas:

Tasa Nominal Anual (TNA): Es la tasa de interés simple que no tiene en cuenta la reinversión de las ganancias.

Tasa Efectiva Anual (TEA): Es la que incluye la capitalización de intereses, es decir, lo que se gana efectivamente si se vuelve a invertir el dinero junto con los intereses cada mes.

Comparador de tasa de interés para plazos fijos en pesos del Banco Central.



¿Cuánto rinden hoy $790.000 en un plazo fijo?

Para entender el alcance de esta inversión, se puede tomar como referencia el simulador del Banco de la Nación Argentina. Si un ahorrista decide colocar hoy un capital inicial de $790.000 a un plazo de 30 días con una TNA del 18,5%, obtendrá al vencimiento una ganancia de $12.012,33.

Este rendimiento demuestra cómo, incluso en períodos cortos, es posible obtener una renta concreta y previsible. Sin embargo, el verdadero potencial aparece con la reinversión.

Simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Si en lugar de retirar la ganancia cada mes se aplica la TEA del 20,15%, esa misma inversión inicial podría generar al cabo de un año un monto final de $949.185, lo que representa una ganancia anual total de $159.185. La diferencia radica en el efecto de la capitalización, que potencia el rendimiento con el paso del tiempo.

Paso a paso y los consejos de seguridad para no perder plata

Invertir en un plazo fijo tradicional no requiere conocimientos financieros avanzados y se puede realizar de forma totalmente remota.

El proceso básico consiste en ingresar al home banking o elegir una plataforma bancaria que permita operar online, seleccionar el monto a invertir y el plazo deseado (mínimo 30 días), y confirmar la operación para recibir el capital más los intereses al vencimiento.

Para operar con tranquilidad y evitar estafas, es vital utilizar únicamente los sitios oficiales de los bancos o el sistema habilitado por el BCRA. Las autoridades recuerdan que nunca se deben compartir claves personales ni datos bancarios.

Asimismo, se recomienda verificar siempre la dirección web antes de ingresar cualquier dato y desconfiar de enlaces sospechosos o promociones que parezcan irreales.

Plazo fijo vs. Inflación: El balance del primer trimestre 2026

Al cruzar los datos del rendimiento bancario con la realidad del bolsillo, el panorama presenta desafíos importantes. Según los datos del INDEC para el primer trimestre de 2026, la inflación mensual fue del 2,9% en enero, del 2,9% en febrero y del 3,4% en marzo. Las cifras muestran una aceleración en el índice de precios que impacta directamente en el poder adquisitivo de los argentinos.

El plazo fijo tradicional tiene nuevas tasas de interés en los principales bancos del país.

Bajo este contexto, la inflación acumulada en el primer trimestre del año alcanzó el 9,4%. Si comparamos este número con el rendimiento mensual del plazo fijo, que se sitúa aproximadamente en el 1,52%, se observa que la inversión no logró empatar la suba de precios en este periodo. Además, el aumento interanual registrado entre marzo de 2026 y marzo de 2025 fue del 32,6%.

Frente a estos números, la reinversión constante para aprovechar la Tasa Efectiva Anual podría ser una estrategia para intentar mitigar la pérdida de valor real del dinero frente a un costo de vida que sigue en ascenso.



