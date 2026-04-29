Plazo fijo "actualizado": ¿Cómo ganar $250.000 en 30 días?

El plazo fijo se mantiene firme como la inversión estrella de los argentinos porque combina sencillez con el respaldo del sistema bancario. Además, permite que los ahorros no se queden "durmiendo" en la caja de ahorro y generen un "rendimiento extra" sin tener que andar sufriendo con la volatilidad de otras opciones financieras.

El depósito a plazo fijo es básicamente la forma más tradicional y segura de poner a trabajar los pesos. Una de las ventajas que tiene es la previsibilidad total. Desde el momento en que ponés la plata, el banco te detalla exactamente cuánto vas a cobrar al final del tiempo elegido.

Por lo tanto, no hace falta ser un experto en finanzas ni andar siguiendo gráficos complicados: ponés el capital, esperás 30 días y retirás la ganancia. Es un instrumento para quienes buscan un ingreso extra mensual que ayude a pagar las cuentas o simplemente para proteger un poco el valor del dinero frente al aumento de precios.

Gracias a la digitalización de los bancos, hoy podés armar tu inversión desde el celular en un ratito, incluso si no sos cliente de la entidad que elegiste.

Con las tasas actuales informadas por el Banco Central (BCRA), el plazo fijo sigue siendo un refugio confiable para que tus ahorros rindan. A continuación, te contamos los números clave para alcanzar esa renta mensual de 250 "lucas".

Para meterse en este mundo, hay que tener claros dos conceptos que te van a ayudar a elegir mejor: la Tasa Nominal Anual y la Tasa Efectiva Anual.

La primera es el interés simple que te paga el banco por un año. Actualmente, el promedio del sistema ronda entre el 15 y el 19%, según el banco.

Por otro lado, la TEA es la que realmente importa si decidís reinvertir tus ganancias mes a mes, generando ese "efecto bola de nieve" donde los intereses también te dan plata.

Comparador de tasa de interés para plazos fijos en pesos del Banco Central.

Si nos fijamos en el simulador del Banco Nación, los números son muy claros. Para llevarte al bolsillo una ganancia de $250.643,84 en apenas 30 días, necesitás realizar una inversión inicial de $16.050.000.

Es una cifra que permite a muchos ahorristas planificar una renta concreta y previsible, así como reinvertir o cubrir gastos fijos con los intereses ganados sin tocar el capital original.

Ahora, si tu idea es no tocar esa plata y jugar a largo plazo, con una TEA del 20,75%, si reinvertís cada mes el capital junto con los intereses, al cabo de un año podrías generar una ganancia estimada de $3.331.875.

Esto significa que tu capital final rondaría los $19.381.875, demostrando que la constancia y la capitalización de intereses son las mejores amigas del bolsillo.

Simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Cómo invertir paso a paso y consejos para evitar errores con el plazo fijo

Constituir un plazo fijo es hoy más simple que nunca y lo hacés desde la comodidad de tu casa.

Solo tenés que entrar al Home Banking o a la app oficial de tu banco, buscar la sección de "Inversiones" y elegir "Plazo Fijo". Ahí cargás el monto, seleccionás el plazo de 30 días y confirmás la operación. Al vencimiento, el sistema te deposita el capital más los intereses automáticamente en tu cuenta.

Para que la experiencia sea cien por ciento segura, siempre tenés que estar atento a estos consejos fundamentales:

Usá canales oficiales: Operá únicamente a través de los sitios oficiales de los bancos o las plataformas autorizadas por el Banco Central.

Cuidado con tus claves: Ningún banco te va a pedir tu contraseña, usuario o token por teléfono o WhatsApp para "activar" un plazo fijo. Si alguien te pide esos datos, cortá porque es una estafa.

No entres a links raros: Evitá los enlaces que te lleguen por mail o mensajes de texto. Siempre escribí vos la dirección del banco en el navegador o usá la app oficial.

Verificá la tasa: Antes de confirmar, pegale una mirada final al interés que te ofrece la entidad para asegurarte de que estás tomando la mejor opción disponible.



