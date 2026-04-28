Plazo fijo: esto ganás hoy si invertís $315.000 a 30 días

En un contexto económico cambiante, ya no alcanza con ahorrar: también es clave encontrar formas de que el dinero genere rendimiento y no pierda valor frente al paso del tiempo.

Para estos casos, el plazo fijo se posiciona como una de las alternativas más elegidas, ya que ofrece previsibilidad, bajo riesgo y una rentabilidad clara desde el inicio.

Además, tras la última suba de las tasas de interés, incluso montos relativamente accesibles pueden generar retornos interesantes en períodos cortos.

Una herramienta clásica que vuelve a captar interés entre quienes buscan cuidar su dinero.

Plazo fijo sin tope: cuánto rinde invertir $315.000 a 30 días

Con la reciente actualización de tasas, el plazo fijo tradicional recuperó protagonismo entre los ahorristas. Tomando como referencia una inversión de $315.000 a 30 días, los resultados varían según el canal elegido.

En el caso de realizar la operación de manera presencial en sucursal, el rendimiento estimado alcanza los $4.660,27 en concepto de intereses. Esto lleva el monto total al vencimiento a $319.660,27, con una TNA del 18% y una TEA del 19,56%.

Por otro lado, al optar por el canal electrónico, el rendimiento mejora levemente. En este caso, los intereses generados ascienden a $4.789,73, lo que eleva el total a $319.789,73. La diferencia se explica por una tasa más alta: 18,50% de TNA y 20,15% de TEA.

La diferencia de tasas entre canales impacta directamente en la ganancia final, con mejores rendimientos en operaciones digitales.

Esta brecha, aunque no es amplia, refleja una tendencia cada vez más marcada: los bancos suelen incentivar el uso de canales digitales ofreciendo mejores condiciones.

En definitiva, con tasas renovadas y opciones accesibles, el plazo fijo sigue siendo una alternativa válida para quienes priorizan seguridad y previsibilidad.

Si bien no compite con instrumentos más riesgosos, su estabilidad lo mantiene como una herramienta clave en la estrategia financiera personal.

Según el canal elegido, la misma inversión puede generar una diferencia en el rendimiento final.

Consejos para invertir

Comparar tasas entre bancos antes de invertir

Priorizar canales digitales para obtener mejor rendimiento

Evaluar plazos según necesidades de liquidez

Reinvertir intereses para potenciar ganancias

Tener en cuenta la inflación al analizar la rentabilidad real