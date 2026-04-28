Plazo fijo: esto ganás hoy si invertís $315.000 a 30 días
Un instrumento tradicional que vuelve a ganar interés gracias a mejores condiciones y permite obtener ganancias concretas en el corto plazo. Conocé los detalles de la última actualización.
En un contexto económico cambiante, ya no alcanza con ahorrar: también es clave encontrar formas de que el dinero genere rendimiento y no pierda valor frente al paso del tiempo.
Para estos casos, el plazo fijo se posiciona como una de las alternativas más elegidas, ya que ofrece previsibilidad, bajo riesgo y una rentabilidad clara desde el inicio.
Además, tras la última suba de las tasas de interés, incluso montos relativamente accesibles pueden generar retornos interesantes en períodos cortos.
Plazo fijo sin tope: cuánto rinde invertir $315.000 a 30 días
Con la reciente actualización de tasas, el plazo fijo tradicional recuperó protagonismo entre los ahorristas. Tomando como referencia una inversión de $315.000 a 30 días, los resultados varían según el canal elegido.
En el caso de realizar la operación de manera presencial en sucursal, el rendimiento estimado alcanza los $4.660,27 en concepto de intereses. Esto lleva el monto total al vencimiento a $319.660,27, con una TNA del 18% y una TEA del 19,56%.
Por otro lado, al optar por el canal electrónico, el rendimiento mejora levemente. En este caso, los intereses generados ascienden a $4.789,73, lo que eleva el total a $319.789,73. La diferencia se explica por una tasa más alta: 18,50% de TNA y 20,15% de TEA.
Esta brecha, aunque no es amplia, refleja una tendencia cada vez más marcada: los bancos suelen incentivar el uso de canales digitales ofreciendo mejores condiciones.
En definitiva, con tasas renovadas y opciones accesibles, el plazo fijo sigue siendo una alternativa válida para quienes priorizan seguridad y previsibilidad.
Si bien no compite con instrumentos más riesgosos, su estabilidad lo mantiene como una herramienta clave en la estrategia financiera personal.
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