Las claves del plazo fijo y la cifra a invertir para ganar $390.000 en 30 días

En un escenario económico donde cada peso cuenta y la planificación familiar es sagrada, el plazo fijo vuelve a estar en el centro de la escena. Esta herramienta, un verdadero clásico de los ahorristas argentinos, se mantiene como una de las opciones más elegidas por quienes buscan seguridad y, sobre todo, no llevarse sorpresas desagradables. Es la alternativa para los que prefieren saber cuánta plata van a tener en el bolsillo al final del mes.

La gran ventaja de este instrumento bancario es su previsibilidad: a diferencia de otras inversiones que suben y bajan como una montaña rusa, acá el riesgo es prácticamente nulo. Además, con la digitalización total de los bancos, hoy ya no hace falta ir a la sucursal ni hacer filas eternas. En un par de clics desde el celular, cualquier persona puede poner a trabajar sus ahorros y protegerse frente a la volatilidad del aumento de precios.

Según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas se mantienen en niveles competitivos, lo que refuerza el rol del plazo fijo como una opción accesible para todos. No hace falta ser un gurú de las finanzas ni tener una fortuna para empezar; lo importante es conocer las claves para que el rendimiento sea el mejor posible.

Hoy por hoy, la pizarra de intereses que informan las distintas entidades bancarias muestra una Tasa Nominal Anual (TNA) que oscila entre el 15% y el 21,5%. Este número es el que define cuánto te paga el banco por dejar tu plata quieta durante un tiempo determinado, que como mínimo debe ser de 30 días.

Es fundamental estar atentos porque la tasa puede variar según el banco y, muchas veces, operar de forma online ofrece un plus de rendimiento comparado con el trámite presencial.

Comparador de tasas las tasas de interés para el plazo fijo del Banco Central de la República Argentina.

Para entender cuánto rinde realmente tu inversión, hay que prestarle atención a la diferencia entre la TNA y la TEA (Tasa Efectiva Anual). Mientras que la primera es la tasa "simple", la efectiva es la que realmente ganás si decidís reinvertir los intereses mes a mes. Es lo que se conoce como interés compuesto: la plata genera más plata y el beneficio final termina siendo mucho más jugoso al cabo de un año.

Si tomamos como ejemplo el simulador del Banco Nación, que actualmente maneja una TNA del 19%, los números son claros: para obtener una ganancia de $390.410,96 al cabo de 30 días, es necesario realizar una inversión inicial de $25.000.000. Es una cifra que permite generar un ingreso extra considerable, ideal para quienes buscan reinvertir sus ahorros o cubrir gastos fijos con los intereses ganados.

El poder de la reinversión: cuánto se puede ganar en un año con el plazo fijo

Sin embargo, la "potencia" del plazo fijo aparece cuando no hay apuro por retirar la ganancia. Si en lugar de gastar esos intereses los volvés a meter en el pozo junto al capital inicial, entra en juego la famosa tasa efectiva anual, que en el Banco Nación trepa al 20,75%.

Como resultado, la misma inversión inicial de $25.000.000 podría transformarse en algo mucho más grande. Al cabo de doce meses de reinversión constante, el rendimiento total ascendería a unos $5.187.500.

Simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Este cálculo demuestra que el tiempo es el mejor amigo del ahorrista. Mantener la conducta de no tocar el capital y capitalizar los intereses mes a mes potencia los resultados de manera exponencial. Es una estrategia simple, pero sumamente efectiva para quienes piensan en el mediano y largo plazo, permitiendo que el esfuerzo del ahorro rinda sus frutos de manera concreta.

Paso a paso para invertir con seguridad y sin errores

Armar un plazo fijo es hoy más simple que nunca. Lo primero que tenés que hacer es entrar a tu Home Banking o a la app del banco que elijas. Una vez adentro, buscás la pestaña de "Inversiones", elegís la opción de plazo fijo tradicional y cargás el monto que querés depositar. Seleccionás el plazo (recordá que el mínimo son 30 días) y le das a confirmar. Al vencimiento, el sistema te devuelve la plata con los intereses automáticamente en tu caja de ahorro, a menos que elijas la opción de renovación automática.

Para que la experiencia sea cien por ciento segura, te dejamos algunos consejos para no caer en trampas:

Usá canales oficiales: Entrá siempre desde la web oficial del banco o su aplicación certificada. Nunca uses links que te manden por mail o mensaje de texto.

Cuidado con las claves: Ningún banco te va a pedir tu contraseña o token para "ayudarte" a hacer un plazo fijo. Si alguien te pide esos datos, es una estafa.

Revisá la tasa antes de confirmar: Los rendimientos pueden cambiar día a día, así que pegale una mirada final al interés que te ofrecen antes de darle el clic definitivo.

Aprovechá la tecnología: Activá las notificaciones en tu celular para que el banco te avise cuando venza la inversión y así decidas rápido qué hacer con tus pesos.



