Cambió el plazo fijo: cuánto dinero se tiene que invertir para ganar $850.000

El plazo fijo tradicional se mantiene como una de las alternativas más elegidas por los pequeños ahorristas por su previsibilidad y sencillez para invertir dinero y ganar un extra todos los meses.

En las últimas semanas las tasas de interés sufrieron una fuerte volatilidad que las posicionó entre un 15 y un 21,5 %, lo que garantiza una ganancia que ronda entre un 1,25 y un 1,79 % por mes cuando se liberan la inversión.

Lo que se debe tener en cuenta es que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite que cada entidad bancaria ofrezca la Tasa Nominal Anual (TNA) que le parezca conveniente, por lo que cada usuario debe analizar cuál es la opción que más le conviene.





La cifra necesaria para ganar más de $850.000 en un plazo fijo





Los ahorristas que deseen obtener una ganancia superior a los 850 mil pesos tendrán que contar con un capital inicial de 50 millones de pesos, que permite alcanzar una TNA del 21%.

Según detalló el simulador de plazo fijo del Banco Nación (BNA), los que inviertan esa cifra podrán acceder a una ganancia de $863.013,70 en las operaciones mediante plataformas como el homebanking.

El dinero que se necesita para ganar más de $850.000 en un plazo fijo.

En este caso en particular, la TNA que se ofrece es de 21%; sin embargo, dependiendo del dinero que se coloque en la operación las tasas de interés que se ofrecen: con una cifra menor a 10 millones la TNA es de 19%, mientras que las que superan los 10 es de 19,5.





Cómo se realiza un plazo fijo

Ingresar al Homebanking: Busca la sección "Inversiones" o "Plazos Fijos".

Constituir la inversión: Selecciona "Nuevo Plazo Fijo", ingresa el monto y la cantidad de días (ej. 30, 60, 90).

Confirmar: Verifica los datos, incluyendo la cuenta donde se debitará el dinero y donde se acreditará al vencimiento.

Vencimiento: Al finalizar el plazo, recibes tu capital inicial más los intereses

Las tasas actuales que ofrece el plazo fijo banco por banco

Banco Macro: 21,5 %

Banco Provincia: 21,5 %

Banco BBVA: 20,5 %

Banco ICBC: 19,75%

Banco Nación: 19 %

Banco Ciudad: 19%

Banco Creedicoop: 18,5%

Banco Santander: 15%



