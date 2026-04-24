El 52% de los argentinos no llega a fin de mes y 4 de cada 10 trabajadores busca un segundo empleo

La situación económica de los hogares argentinos muestra señales de deterioro en distintos frentes. Un relevamiento nacional de la consultora Delfos indica que apenas el 17% de la población logra cubrir sus gastos y ahorrar, mientras que cuatro de cada diez trabajadores busca sumar una segunda fuente de ingresos porque su empleo actual no alcanza.

En abril de 2025, el 52% de los argentinos afirmó que no llega a fin de mes, el valor más alto de la serie relevada por la consultora, consolidando una tendencia en aumento desde comienzos de año. Otro 31% señaló que le alcanza "con lo justo", lo que amplía el universo de personas con dificultades económicas.

El 83% de los argentinos, en situación de vulnerabilidad

La consultora sintetizó el escenario con una lectura más amplia: si se suman quienes no logran cubrir sus gastos y quienes lo hacen sin margen, el porcentaje de argentinos en situación de vulnerabilidad económica asciende al 83%. En contraste, el grupo con capacidad de ahorro se ubica en apenas el 17%, cifra que, si bien registró una suba respecto de meses anteriores, continúa siendo minoritaria.

La serie mensual del estudio muestra que, tras una baja puntual a comienzos de 2026, el indicador retomó una trayectoria ascendente: del 40% en febrero pasó al 49% en marzo y trepó al 52% en abril. Según los analistas, los datos "exponen un deterioro progresivo del poder adquisitivo de las mayorías argentinas que conlleva una dependencia creciente de redes de contención para sobrevivir, ya sean familiares, sociales o estatales".

Por qué el 43% busca trabajo aunque ya tiene

Un segundo informe de Delfos aporta otra dimensión del problema: el 43% de los argentinos está buscando empleo, pero no porque estén desocupados, sino porque los ingresos de su trabajo actual no les alcanzan. En contraposición, solo el 20% de los consultados afirmó no necesitar un trabajo adicional.

El relevamiento también advierte sobre la percepción general: el 49% de los encuestados considera que su situación económica es mala. "El problema no pasa únicamente por el acceso al empleo, sino por su capacidad de cubrir las necesidades básicas", sostiene el análisis.

Jubilados y empleados privados, entre los más afectados

El detalle del informe muestra que la búsqueda de un segundo trabajo atraviesa distintos perfiles. Entre quienes buscan ingresos adicionales se destacan trabajadores independientes y empleados del sector privado. Un dato que sobresale es que los jubilados representan el 14% de ese universo, lo que refleja la necesidad de complementar ingresos incluso en etapas posteriores a la vida laboral activa.

La combinación de altos niveles de personas que no llegan a fin de mes, una baja proporción con capacidad de ahorro y la expansión de la búsqueda de ingresos adicionales configura un cuadro de presión sostenida sobre los ingresos que impacta tanto en trabajadores formales como en otros segmentos de la población.