La suba en los precios de alimentos se aceleró por segunda semana consecutiva

Los precios de los alimentos y bebidas volvieron a subir en la tercera semana de abril por lo que se cortó la tendencia de desaceleración que se registraba desde febrero.

Así lo reflejó un relevamiento realizado por la consultora LCG que indicó que el aumento en los precios de los productos del rubro promedió el 1,4% en comparación con la semana anterior.

Es la segunda suba consecutiva ya que en la segunda semana del mes, el incremento había sido del 0,5%. Ese dato cortó un período de caídas.

Cuáles fueron los productos que más aumentaron de precio

Según el informe, los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron los aumentos con una suba semanal de 3,2%, seguidos por lácteos y huevos (2,6%) y frutas (0,9%). Asimismo, las carnes registraron un incremento de 0,8%, por debajo del promedio del segmento, mientras que otros rubros, como aceites, verduras y bebidas, presentaron variaciones menores.

El relevamiento semanal de la consultora es elaborado a partir de 8.000 precios en cinco supermercados y con cortes cada miércoles.

El salto en el registro semanal sumó complicaciones para el equipo económico que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo, que esperaba cortar la tendencia de aumentos que se mantiene desde mayo de 2025.

La inflación de marzo -el último dato al respecto que dio a conocer el INDEC- fue de 3,4%. No obstante, desde el gobierno de Javier Milei estiman que desde este mes habrá una desaceleración en la suba de precios.

"La inflación es un fenómeno monetario y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales", había manifestado Caputo tras el dato de marzo.