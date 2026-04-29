Aumento y bono para jubilados: ¿Cuánto van a cobrar de mínima en mayo?

Con la llegada de un nuevo mes, los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se preparan para recibir una actualización en sus haberes. El esquema de pagos de mayo llegará con modificaciones en los montos, impulsadas por la aplicación de la fórmula de movilidad vigente.

A partir de mayo, ANSES aplicará un incremento basado en el índice de inflación de marzo, que fue del 3,4%. Este mecanismo de actualización mensual busca acompañar la evolución de los precios y ajustar las prestaciones previsionales en función de ese indicador.

Además del aumento, se sumará el pago de un bono extraordinario de $70.000, oficializado a través del Decreto 292/2026, publicado por el Gobierno en el Boletín Oficial. Este refuerzo apunta a sostener los ingresos de los beneficiarios que perciben los haberes más bajos.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en mayo 2026

Según las estimaciones, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán en mayo un aumento del 3,4%, en línea con la actualización por inflación. Aunque resta la confirmación oficial de los valores definitivos, ya se manejan cifras aproximadas.

De esta manera, la jubilación mínima rondará los $393.250. A ese monto se le deberá sumar el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total a percibir a $463.250 durante el mes de mayo.

El refuerzo será otorgado no solo a jubilados, sino también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o para madres de siete hijos.

En todos los casos, el bono se deposita junto con el haber mensual en la misma cuenta bancaria. Además, para quienes perciben ingresos levemente superiores a la mínima, el sistema contempla un complemento proporcional que permite alcanzar el tope establecido para el refuerzo.

ANSES aclaró que tanto el aumento como el bono de refuerzo se depositan de forma conjunta y de manera automática en la cuenta bancaria de los jubilados.

Cuándo cobran en mayo los jubilados y pensionados de la mínima

El calendario de pagos para quienes cobran la jubilación mínima comenzará en la segunda semana del mes. Las fechas estimadas se distribuyen de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el cronograma previsto es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11

DNI terminados en 2 y 3: martes 12

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

De todas formas, tanto los montos como las fechas podrían sufrir ajustes una vez que ANSES publique la información oficial. Mientras tanto, los jubilados ya cuentan con una referencia concreta sobre cuánto cobrarán y cuándo podrán acceder a sus haberes en mayo.



