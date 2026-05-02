Plazo fijo rendidor: ¿Cuánta plata invertir para ganar $440.000 en 30 días bajo sencillos pasos?

En un contexto en el que la plata rinde cada vez menos por la inflación, el plazo fijo aparece como una opción concreta para quienes buscan generar ingresos "extra" sin complicarse. Con la inversión adecuada, los ahorristas pueden ganar $440.000 en 30 días bajo un esquema sencillo.

Esta herramienta financiera, que en Argentina está administrada por el Banco Central (BCRA), se presenta como una alternativa accesible para aquellos que tienen sus pesos inmovilizados y buscan una forma de hacerlos rendir sin asumir grandes riesgos.

Entre sus principales ventajas se destacan la seguridad -ya que muchos bancos cuentan con mecanismos de garantía que respaldan los depósitos- y la previsibilidad, porque desde el inicio se conoce el monto que se obtendrá al finalizar el plazo acordado.

Es clave tener en cuenta que los plazos fijos operan con tasas de interés que fijan los propios bancos dentro del marco establecido por el BCRA. Actualmente, los rendimientos se mueven en un rango que va del 15% al 25%, con diferencias según el tamaño y la política de cada firma.

El "extra" puede servir para llegar con más aire a fin de mes, encarar compras necesarias o cubrir imprevistos, y así dar un pequeño respiro a la economía diaria.

Plazo fijo: el monto a invertir para ganar $440.000

Entre las entidades que suelen tomar como referencia los ahorristas, el Banco de la Nación Argentina (BNA) aparece como una de las opciones más consultadas por su presencia en todo el país y por las condiciones que ofrece para este tipo de colocaciones. Hoy, su Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos digitales se ubica en el 18,5%.

Con ese nivel de rendimiento, quienes busquen una ganancia de $440.000 en 30 días necesitan invertir alrededor de $28.200.000, según el simulador oficial. Al vencimiento, se recupera el capital inicial junto con los intereses generados durante ese período.

Esta es la inversión que se necesita para ganar $440.000 en un mes con el plazo fijo (Imagen: Banco Nación).

De todos modos, este número puede variar según el banco, ya que cada entidad fija sus propias tasas dentro del marco regulado. También pueden existir diferencias dependiendo de si el depósito se realiza de manera online, a través de home banking, o en una sucursal.

Otro dato clave es la Tasa Efectiva Anual (TEA), que en este caso se ubica en torno al 20,75%. Este porcentaje surge de capitalizar la tasa mensual a lo largo de 12 meses: es decir, reinvirtiendo cada interés ganado.

En términos simples, si una persona mantuviera esa misma tasa y renovara el plazo fijo mes a mes durante un año, obtendría un rendimiento mayor por el efecto de la capitalización de intereses. Esto implica mantener la plata inmovilizada durante bastante tiempo, sin posibilidad de utilizarlo.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso





Constituir un plazo fijo es un trámite rápido que, en la mayoría de los bancos, se puede hacer en pocos minutos desde el home banking o la app del banco, sin moverse de casa. Si bien cada entidad tiene su propia interfaz, el procedimiento es muy similar y no requiere experiencia previa.

Primero, hay que ingresar a la app del banco o al home banking con usuario y contraseña. Luego, dirigirse a la sección de inversiones y seleccionar la opción "plazo fijo". Después, definir el monto a invertir y el plazo, que puede ser de 30 días o más. Antes de confirmar, conviene revisar la tasa de interés, el rendimiento estimado y la fecha de vencimiento que informa el sistema. Elegir la cuenta desde la cual se debitará el dinero. También se puede decidir qué hacer al final del período: cobrar el capital con los intereses o renovar automáticamente la inversión. Por último, se confirma la operación y se guarda el comprobante que emite el banco.

Una vez completado el proceso, solo queda esperar al vencimiento para cobrar los intereses generados o volver a invertir el dinero según la estrategia de cada ahorrista.

El plazo fijo es una de las herramientas más sencillas para conseguir plata "extra" en poco tiempo (Imagen ilustrativa).

Plazo fijo: las tasas de interés de esta semana en los bancos más importantes

Antes de invertir en un plazo fijo, es clave comparar las tasas de interés que ofrece cada banco, ya que los rendimientos cambian de una entidad a otra y hacen una diferencia en la ganancia final.

Para eso, una opción práctica es usar el comparador del Banco Central, una herramienta que se actualiza a diario y permite ver de forma clara cuánto paga cada banco por este tipo de inversión.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5%.

Banco Macro: 19%.

ICBC Argentina: 18,8%.

BBVA Argentina: 18,75%.

Banco de la Nación Argentina: 18,5%.

Banco Galicia: 18,25%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 18%.

Banco Credicoop: 17,5%.

Santander Argentina: 15%.

Tasas de interés para plazo fijo de las entidades más importantes de Argentina (Imagen: Banco Central).



