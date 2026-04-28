El Presidente aseguró que a él le va peor que a nadie porque nunca se subió el sueldo

Javier Milei participó el lunes de la cena anual de la Fundación Libertad y brindó un discurso ante dirigentes y empresarios en el cual defendió el plan económico que lleva adelante. "Lo peor ya pasó", remarcó, a la vez que aseguró que a él es a quien peor le va en términos salariales porque nunca se subió el sueldo.

Esta última afirmación ocurrió en un momento del discurso pronunciado en el complejo Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual el Presidente analizó la evolución de los salarios en el marco de las políticas económicas que implementa desde el inicio de su gestión.

Con respecto a la afirmación de que los sueldos "se están desplomando", Milei subrayó: "No. Los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es al que peor le fue en esta economía en términos reales? ¡A mí! Que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí".

Tras recibir aplausos del público presente, entre ellos, los de la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario profundizó: "De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste, el ajuste cayó en el sector público. Es decir, pagó la casta".