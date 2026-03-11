El Gobierno modificó los subsidios a las tarifas de gas: ¿Qué cambiará?

El Gobierno nacional realizó un cambio en el mecanismo que regula las actualizaciones del precio del gas que se trasladan a las tarifas que pagan los usuarios. La medida fue oficializada en las últimas horas a través de la Resolución 60/2026 de la Secretaría de Energía.

Según trascendió, la norma actualiza los períodos estacionales que se usan para calcular los ajustes relacionados al costo del gas que compran las empresas distribuidoras. Esos valores forman parte de la tarifa final que llega a hogares, comercios e industrias.

La modificación se sustenta en lo previsto por la Ley 24.076, que establece que el precio que pagan los usuarios debe reflejar el costo de adquisición del gas por parte de las distribuidoras.

En tanto que la normativa indica que esas variaciones deben trasladarse a las tarifas sin generar ganancias ni pérdidas para las empresas transportistas o distribuidoras.

En un comunicado, la Secretaría de Energía explicó que el esquema vigente había sido modificado en 2018 por una resolución del entonces Ministerio de Energía y Minería, que había alineado los períodos de actualización con los cuadros tarifarios semestrales.

De acuerdo a lo detallado, ese criterio dejó de ser determinante en el contexto actual. Cabe destacar que la estacionalidad del sistema se explica principalmente por los cambios en la demanda. Durante los meses fríos, el consumo crece de manera significativa, lo que impacta en el funcionamiento del sistema y en los costos del abastecimiento.