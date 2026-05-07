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Jueves, 7 de mayo de 2026

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INICIATIVA

Subsidios al gas: el Gobierno busca recortar el plan Zona Fría en ciudades del centro y norte del país

El oficialismo envió un proyecto para reducir la cantidad de beneficiarios por la normativa y limitar su alcance al esquema original, mucho más direccionado y reducido.

El Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, con el objetivo de reducir el universo de beneficiarios.

En particular, la iniciativa busca restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, que achicaría la cobertura a menos provincias y localidades.

La última ampliación del beneficio había sido aplicada en 2021, para llevar la cifra de hogares afectados de 950.000 a cerca de 4 millones entre la Patagonia, la Puna, Malargüe y las provincias de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe, entre otras.

Con esta iniciativa, el beneficio solo alcanzaría. a las provincias de la Patagonia, al territorio de la Puna y al departamento de Malargüe, en Mendoza.

Qué lugares no serían más alcanzados por la Zona Fría

Esta modificación impacta en 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán.

El texto oficial apunta que el cambio responde a que con la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no alcanza para financiar el régimen.

No obstante, los beneficios no se retirarían en los hogares con ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales, o menos; ni en el caso de beneficiarios de pensiones a veteranos o de titulares de Certificados de Vivienda Familiar.

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