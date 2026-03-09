Vecinos y comercios de Canning preocupados por los reiterados cortes de luz

Los problemas con el suministro eléctrico vuelven a generar preocupación entre vecinos y comerciantes de Canning, donde en las últimas horas se registró un nuevo episodio vinculado a la red de energía. Esta vez, una falla provocó un principio de incendio en un local gastronómico de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 del sábado, cuando explotó el tablero eléctrico de una hamburguesería ubicada en el complejo Weiss Canning. Según explicaron los propietarios del comercio, el incidente se produjo por una suba de tensión en el servicio de Edesur.

Los dueños del local aseguraron que el episodio no estuvo relacionado con una falla interna del negocio. Según declararon a medios locales, se trató de una anomalía en el suministro eléctrico que generó la explosión del tablero y obligó a intervenir rápidamente para evitar que el fuego se propagara.

No se trata de un caso aislado. En noviembre pasado, otro episodio similar afectó a un comercio de la zona: una papelera de Canning sufrió un incendio casi total luego de recibir una descarga de 450 voltios, lo que volvió a encender las críticas por la estabilidad del servicio.

Vecinos y comerciantes reclaman soluciones urgentes ante la reiteración de fallas eléctricas que generan daños materiales y preocupación en la comunidad.