Tarifas y valores: cuánto se paga de luz y gas en cada provincia

La quita de subsidios y la actualización de tarifas profundizaron las diferencias en el costo de los servicios públicos entre provincias. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el impacto se siente con fuerza en la Patagonia, donde se registran las facturas más altas de todo el país, duplicando y hasta triplicando los valores del AMBA.

El estudio del organismo dependiente de la UBA y el Conicet detalló el mapa de tarifas de mayo provincia por provincia, exponiendo una enorme brecha tanto en los hogares que mantienen asistencia estatal como en los que pagan tarifa plena.

El ranking de la luz

En el caso de la energía eléctrica, desde el 1° de mayo rige la Resolución 109/26 con nuevos precios estacionales. A esto se suman las diferencias provinciales en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la migración al nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Con subsidios, las boletas eléctricas más altas de mayo se registraron en Neuquén, con un promedio de $88.924. Le siguieron Río Negro ($84.549), Puerto Madryn ($76.823) y Salta ($69.343). En el otro extremo, las más bajas correspondieron a Formosa ($25.321), La Rioja ($27.191) y el AMBA (Edesur con $28.281 y Edenor con $28.569).

Neuquén y la Patagonia lideran el ranking de las boletas más caras del país.

En el caso de los lugares sin subsidio, Neuquén volvió a encabezar el ranking con facturas promedio de $153.580. Detrás quedaron Río Negro ($115.282), Puerto Madryn ($109.618) y Santa Fe ($101.213). Las tarifas más baratas para este segmento se observaron en Tierra del Fuego ($49.727), Edenor ($53.224), Edesur ($54.705) y La Rioja ($55.397).

El mapa del gas en el país

Con los nuevos cuadros tarifarios impuestos por el Gobierno, la factura mensual promedio de gas a nivel nacional para usuarios sin subsidios asciende a $71.732, mientras que para quienes mantienen asistencia estatal el promedio baja a $52.040. Sin embargo, la dispersión regional es total y la Patagonia paga los costos más altos.

En tanto, las boletas más caras sin subsidios se concentraron en el sur del país. Tierra del Fuego lideró con un promedio de $209.502, seguida por Santa Cruz con $200.941, Chubut Sur con $128.359 y Neuquén con $104.503. En contraste, las más bajas se registraron en Tucumán ($36.979) y el norte bonaerense ($41.660).

Y con subsidio, Tierra del Fuego volvió a ocupar el primer lugar con facturas promedio de $127.893, seguida por Santa Cruz ($123.423), Chubut Sur ($82.665) y Neuquén ($82.564). Los menores valores se observaron en Tucumán ($30.148) y Bahía Blanca ($31.228).

Vale recordar que el IIEP detalló además que, para los usuarios sin subsidios, la factura final promedio se compone de un 47% correspondiente al precio del gas, un 31% al Valor Agregado de Distribución (VAD) y un 22% a impuestos.

En los hogares subsidiados, el peso del servicio de distribución (VAD) escala al 51%, el gas representa el 27% y la carga impositiva se mantiene en el 22%.