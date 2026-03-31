Colectivos más caros: ¿A cuánto sube el boleto mínimo desde el 1 de abril?

El cuarto mes del año presionará aún más el bolsillo de los trabajadores, que acumulan salarios planchados y una caída sostenida del poder adquisitivo. En abril habrá incrementos en el transporte público, empujados por la suba de la inflación y la continuidad de la política de reducción de subsidios que lleva adelante el Gobierno nacional. La tarifa de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un aumento de casi 5%.

Desde este miércoles 1° de abril, los colectivos tendrán el ajuste que responde al esquema de actualización mensual, el cual combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 2%. Esta modificación impactará tanto a los pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como a quienes circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo para el tramo de 0 a 3 kilómetros costará $873,37 para usuarios registrados en la Tarjeta SUBE, lo que implica un incremento del 4,9%.

Este ajuste responde a la aplicación de la fórmula de actualización mencionada sobre la base tarifaria previa más la inflación del 2,9% registrada por el INDEC en febrero.

Como resultado, en el ámbito bonaerense, la tarifa base sin SUBE ascenderá a $1.388,66, pudiendo alcanzar los $1.903,85 en los recorridos de mayor distancia.

Aumenta el boleto de colectivos en el AMBA desde el 1 de abril.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje inicial para pasajeros con SUBE registrada se fijará en $715,26. Además, los trayectos de 0 a 3 kilómetros tendrán un valor de $321,86 para la tarifa social y $1.137,26 para usuarios que utilicen la tarjeta SUBE sin nominalizar.

Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa plena se ubicará en $794,74, la social en $357,63 y la SUBE sin nominalizar en $1.263,67. En distancias de 6 a 12 kilómetros, los montos serán de $855,97 (plena), $385,19 (social) y $1.361,04 (sin nominalizar).

Finalmente, los viajes de entre 12 y 27 kilómetros tendrán un costo de $917,24 para la tarifa plena, $412,77 para la social y $1.458,46 para la SUBE sin nominalizar.

Saldo de "emergencia" en la SUBE

En este marco de ajustes constantes sobre las tarifas del transporte público, muchos pasajeros tienen que recurrir a una herramienta fundamental para no quedarse varados en el viaje al trabajo o la vuelta a casa: el saldo de "emergencia" de la Tarjeta SUBE.

Cabe señalar que los límites del saldo negativo varían según el medio de transporte y a partir de marzo, de acuerdo a datos oficiales precisados en el sitio web oficial e informes de la Secretaría de Transporte, son los siguientes:

Colectivos y subtes: hasta $1.200

Trenes metropolitanos (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y lanchas del Delta: hasta $650

Línea Urquiza: hasta $480





Este mecanismo permite utilizarla aunque no tenga crédito suficiente en el momento. El sistema registra el monto utilizado como saldo negativo y lo descuenta automáticamente cuando el usuario realiza la próxima recarga, sin bloquear la tarjeta ni generar intereses adicionales.

Un ejemplo podría ser el siguiente: si un pasajero se queda con un saldo de $0 en la SUBE y paga un viaje de $800, su saldo quedará en negativo por esa cifra. Luego, al cargar $2.000, el mínimo para incorporar en la tarjeta, el sistema descontará lo utilizado y quedarán disponibles 1.200 pesos para futuros viajes.



