Cuenta DNI reintegra el 100% del boleto de colectivo: ¿Cuáles son las líneas del AMBA adheridas?

Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, amplió sus beneficios para los usuarios y sumó un reintegro total del valor del pasaje en transporte público cuando se utiliza el pago sin contacto desde el celular. En medio del aumento del boleto de colectivos, esta promoción permite un ahorro de hasta $10.000 por mes.

Se trata de una oferta vigente para pasajeros del subte, el premetro porteño, además de las líneas de colectivos del AMBA adheridas. "Pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando", describió Cuenta DNI sobre el reintegro del 100% del boleto, habilitado todos los días, abonando con tarjeta de débito adherida a la plataforma. A continuación, detallamos tres puntos muy importantes:

El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito emitida por el Banco Provincia vinculada a la app. Solo disponible para Android.

emitida por el Banco Provincia vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

Paso a paso para activar la promo de Cuenta DNI para pasajeros de colectivos

Abrí la app Cuenta DNI y entrá a la opción "Tarjetas" dentro del menú "Otras funciones". Elegí las tarjetas que estén disponibles para realizar pagos sin contacto. Dentro de las opciones de la tarjeta seleccionada, tocá "Activar para pagos NFC". Leé los términos y condiciones, marcá la casilla correspondiente y presioná "Continuar". Por último, confirmá tu identidad usando la huella digital u otro método de validación.

Una vez activada esta función, se puede abonar fácilmente en distintos transportes y comercios. Desde la pantalla principal de la app, es necesario tocar el botón Pagar con NFC, acercar el celular al lector y realizar el pago con la tarjeta predeterminada. Si es la primera vez que se utiliza esta modalidad, se debe elegir Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada.

Las líneas de colectivos adheridas al descuento de Cuenta DNI

Líneas del 1 al 99: 1 - 2 - 9 - 10 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 37 - 41 - 49 - 51 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60 - 67 - 70 - 71 - 74 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98.

1 - 2 - 9 - 10 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 37 - 41 - 49 - 51 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60 - 67 - 70 - 71 - 74 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98. Líneas del 100 al 199: 100 - 101 - 103 - 105 - 110 - 111 - 114 - 117 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 133 - 134 - 135 - 136 - 140 - 143 - 145 - 146 - 150 - 158 - 160 - 161 - 163 - 164 - 166 - 168 - 169 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 184 - 185 - 188 - 193 - 194 - 195.

100 - 101 - 103 - 105 - 110 - 111 - 114 - 117 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 133 - 134 - 135 - 136 - 140 - 143 - 145 - 146 - 150 - 158 - 160 - 161 - 163 - 164 - 166 - 168 - 169 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 184 - 185 - 188 - 193 - 194 - 195. Líneas del 200 al 299: 200 - 203 - 205 - 222 - 228A - 236 - 238 - 245 - 252 - 263B - 269 - 271 - 277 - 283 - 288 - 297 - 299.

200 - 203 - 205 - 222 - 228A - 236 - 238 - 245 - 252 - 263B - 269 - 271 - 277 - 283 - 288 - 297 - 299. Líneas del 300 al 399: 306 - 311 - 312 - 314 - 322 - 324 - 326 - 327 - 329 - 336 - 338 - 354 - 365 - 370 - 373 - 384 - 385 - 386 - 388 - 392 - 394 - 395.

306 - 311 - 312 - 314 - 322 - 324 - 326 - 327 - 329 - 336 - 338 - 354 - 365 - 370 - 373 - 384 - 385 - 386 - 388 - 392 - 394 - 395. Líneas del 400 al 499: 403 - 404 - 406 - 410 - 421 - 422 - 429 - 435 - 441 - 443 - 448 - 451 - 452 451 - 453 - 454 - 455.

403 - 404 - 406 - 410 - 421 - 422 - 429 - 435 - 441 - 443 - 448 - 451 - 452 451 - 453 - 454 - 455. Líneas del 900 al 999: 910 - 915.

Cuenta DNI ahora suma pagos sin contacto: cómo activarlo y aprovechar descuentos en transporte.

CABA: 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151

7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151 Almirante Brown: 501A, 505, 506, 510A, 514, 515, 521

501A, 505, 506, 510A, 514, 515, 521 Avellaneda: 570

570 Esteban Echeverría: 501

501 Ezeiza: 518

518 Florencio Varela: 501E, 504C, 505D

501E, 504C, 505D General Rodríguez: 500

500 Ituzaingó: 504

504 José C. Paz: 741

741 Lanús: 521A, 522, 523, 524, 526, 527

521A, 522, 523, 524, 526, 527 La Matanza: 621, 630

621, 630 Lomas de Zamora: 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561, 562

540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561, 562 Merlo: 500D, 503A, 504A

500D, 503A, 504A Morón: 634

634 Pilar: 501B, 503, 510B

501B, 503, 510B Quilmes: 583

583 San Vicente: 503





Para conocer todos los detalles de la promoción, así como las líneas de colectivos adheridas por cada distrito del país, consultar en la web oficial de Cuenta DNI.

Nueva suba del boleto de colectivos

Como bien se indicó, el anuncio del nuevo beneficio de Cuenta DN se realiza en el marco del aumento de la tarifa de los colectivos con jurisdicción bonaerense y nacional.

Tarifas de colectivos en la provincia de Buenos Aires:

0 a 3 km: $757,20 (SUBE registrada) / $340,74 (Tarifa Social) / $1.203,95 (sin registrar).

$757,20 (SUBE registrada) / $340,74 (Tarifa Social) / $1.203,95 (sin registrar). 3 a 6 km: $843,52 / $379,58 / $1.341,20.

$843,52 / $379,58 / $1.341,20. 6 a 12 km: $908,50 / $408,83 / $1.444,51.

$908,50 / $408,83 / $1.444,51. 12 a 27 km: $973,55 / $438,10 / $1.547,94.

$973,55 / $438,10 / $1.547,94. Más de 27 km: $1.038,13 / $467,16 / $1.650,63.

Nuevas tarifas de colectivos de jurisdicción nacional:

Hasta 3 km: $700,00 (SUBE registrada) / $315,00 (Tarifa Social) / $1.113,00 (sin registrar).

$700,00 (SUBE registrada) / $315,00 (Tarifa Social) / $1.113,00 (sin registrar). 3 a 6 km: $779,78 / $350,90 / $1.239,85.

$779,78 / $350,90 / $1.239,85. 6 a 12 km: $839,86 / $377,94 / $1.335,38.

$839,86 / $377,94 / $1.335,38. 12 a 27 km: $899,99 / $404,99 / $1.430,98.

$899,99 / $404,99 / $1.430,98. Más de 27 km: $959,71 / $431,87 / $1.525,94.