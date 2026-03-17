Aumentó el viaje en colectivo: ¿Cómo quedó el saldo negativo de la SUBE en marzo?

El último aumento del boleto de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aplicado desde el lunes golpea directamente al bolsillo de millones de pasajeros que utilizan ese transporte público en su vida cotidiana. Con el boleto mínimo en $700, muchos usuarios quieren saber cómo quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE para utilizar en caso de emergencia.

Como bien se informó, desde el 16 de marzo rige otra suba del precio de los viajes en las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que unen la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con el Gran Buenos Aires (GBA). Se trata de un incremento que completa un total del 41% con lo aplicado en febrero pasado, según informó la Secretaría de Transporte de la Nación.

Mientras tanto, los tramos más largos en colectivos, de más de 27 kilómetros, ya cuestan 959,71 pesos para usuarios con SUBE registrada o medios de pago electrónicos.

En este marco de ajustes constantes sobre las tarifas del transporte público, muchos pasajeros tienen que recurrir a una herramienta fundamental para no quedarse varados en el viaje al trabajo o la vuelta a casa: el saldo negativo de la Tarjeta SUBE.

Este mecanismo permite utilizarla aunque no tenga crédito suficiente en el momento. El sistema registra el monto utilizado como saldo negativo y lo descuenta automáticamente cuando el usuario realiza la próxima recarga, sin bloquear la tarjeta ni generar intereses adicionales.

Un ejemplo podría ser el siguiente: si un pasajero se queda con un saldo de $0 en la SUBE y paga un viaje de $700, su saldo quedará en negativo por esa cifra. Luego, al cargar $2.000, el mínimo para incorporar en la tarjeta, el sistema descontará lo utilizado y quedarán disponibles $1.300 para futuros viajes.

El saldo máximo que puede cargarse en una tarjeta SUBE es de $40.000

Cabe señalar que los límites del saldo negativo de la Tarjeta SUBE varían según el medio de transporte y a partir de marzo, de acuerdo a datos oficiales precisados en el sitio web oficial e informes de la Secretaría de Transporte, son los siguientes:

Colectivos y subtes: hasta $1.200

Trenes metropolitanos (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y lanchas del Delta: hasta $650

Línea Urquiza: hasta $480





Dónde y cómo recargar la tarjeta SUBE

Los usuarios cuentan con varias alternativas para acreditar saldo en su tarjeta SUBE. La más práctica es la aplicación oficial, disponible de manera gratuita para celulares Android con tecnología de contacto NFC.

Otras opciones incluyen el sistema de "Carga a Bordo", que permite cargar directamente en los colectivos habilitados. También funcionan las terminales automáticas ubicadas en estaciones de tren, subte, bancos y comercios adheridos.

El saldo máximo que puede cargarse en una tarjeta SUBE es de $40.000. Este tope aplica tanto para cargas individuales como para el acumulado total en la tarjeta.

También debemos recordar que registrar la tarjeta a nombre de cada usuario en el sistema oficial permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo. El trámite es gratuito y se realiza online desde la web o la app de SUBE.

Los descuentos vigentes para viajar con la SUBE: Tarifa social y Red SUBE

Por otra parte, la Secretaría de Transporte confirmó que continúa vigente la Tarifa Social, que otorga un descuento del 55% a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros grupos.

La rebaja se aplica automáticamente al validar el viaje con la tarjeta SUBE registrada, siempre que el titular cumpla con los requisitos sociales y previsionales establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los pasajeros también cuentan con la opción de la Tarjeta SUBE Digital desde los celulares con tecnología NFC.

Además, se mantiene la Red SUBE, que aplica descuentos en combinaciones de colectivos, trenes y subtes realizadas dentro de un plazo de dos horas.

Este descuento es automático para las tarjetas SUBE registradas que hayan finalizado el trámite en una Terminal Automática SUBE. Es del 50% a partir del segundo viaje y del 75% a partir del tercer viaje. Es acumulable con la Tarifa Social Federal.

Un dato clave es que los colectivos de líneas bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, es decir, de la 200 a la 499, no tienen Red SUBE. Tampoco aplica ese beneficio a las líneas municipales con numeración desde el 500 en adelante.



