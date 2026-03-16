Rige una nueva suba en colectivos del AMBA: ¿Cuánto costará viajar a partir de este lunes?

Entra en vigencia desde hoy un nuevo aumento del boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que unen la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con el Gran Buenos Aires (GBA), con un mínimo que pasará a 700 pesos y completará una suba total del 41% respecto de febrero, según informó la Secretaría de Transporte.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a los servicios que cruzan la General Paz y el Riachuelo entre la ciudad y el GBA, cuyo boleto mínimo subirá de 650 a 700 pesos, mientras que los tramos más largos, de más de 27 kilómetros, costarán 959,71 pesos para usuarios con SUBE registrada o medios de pago electrónicos.

De acuerdo con Transporte, el ajuste completa un incremento del 41% sobre los valores vigentes en febrero y busca garantizar la sostenibilidad del sistema y reducir la brecha con las tarifas de los colectivos bajo jurisdicción de CABA y de la provincia de Buenos Aires, donde el boleto mínimo ronda los 681,85 y 832,57 pesos, respectivamente, según confirmaron fuentes del sector.

¿Qué líneas aumentan?

Se trata de las líneas de jurisdicción nacional que cruzan General Paz o Riachuelo entre CABA y el Gran Buenos Aires (1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57,59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79,80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111,113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161,163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197).

El aumento es el segundo tramo de la resolución de Transporte: 31% en febrero + 10% ahora, que da un alza total cercana al 41% sobre tarifas de enero.

Nuevas tarifas

Con SUBE registrada (o medios electrónicos equivalentes): De 0 a 3 km, 700 pesos; de 3 a 6 km, 779,78 pesos; de 6 a 12 km, 839,86 pesos; de 12 a 27 km, 899,99 pesos, y más de 27 km, 959,71 pesos.

Con SUBE no registrada, el mínimo pasa a 1.113 pesos y los valores escalan hasta unos 1.525,94 pesos para recorridos más largos.

Líneas de CABA y PBA

En CABA, el mínimo de colectivo está en torno a 681,85 pesos, mientras que en provincia de Buenos Aires (PBA) ronda 832,57 pesos, porque allí se ajusta todos los meses con fórmula 2% más inflación y se sumó un extra del 10% a fines de 2025 y en marzo por subsidios. Nación dice que el objetivo es "equiparar costos" con los servicios que operan dentro de CABA, aunque admite que seguirán por debajo de las tarifas vigentes en provincia.