Aumentaron los colectivos en el AMBA: cuánto cuesta viajar desde este lunes

Desde este lunes el precio del boleto mínimo de colectivos en las 104 líneas del AMBA de jurisdicción nacional, de $650 a $700, un 7,6%, afectando el presupuesto de millones de usuarios de los servicios que, a diferencia de las líneas que se mueven solamente dentro de CABA o lo hacen solo en el conurbano bonaerense, en su recorrido cruzan la General Paz o el Riachuelo, uniendo ambas jurisdicciones.

El aumento achicará la diferencia de precios en el AMBA con los exclusivamente porteños y los de jurisdicción provincial. En las líneas que circulan al interior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el boleto mínimo es de $681,85, mientras en la provincia el pasaje más barato cuesta 832,57 pesos. Además, por decisiones del área de transporte del gobierno bonaerense, desde marzo de 2025 el precio de los boletos exclusivamente bonaerenses se ajusta mensualmente a un ritmo de la inflación mensual más dos puntos porcentuales.

Los incrementos

El boleto mínimo de $700 se aplica para los tramos de 0 a 3 kilómetros de recorrido (y a $1.113 para pasajeros con SUBE sin nominar)



En el caso de los recorridos de 3 a 6 kilómetros el precio del boleto pasa a 779,78 pesos.($1.239 para pasajeros con SUBE sin nominar)

Para los pasajeros que viajen entre 6 y 12 kilómetros el precio a pagar será de $838,86 ($1.335,38 en caso de SUBE sin nominar).

Para quienes recorran entre 12 y 27 kilómetros el boleto aumenta de 899,99 pesos (y 59% más caro si pagan con SUBE sin nominar, $1.430,98).



Y para aquellos que viajen más de 27 kilómetros el costo del boleto costará $959,71 ($1.525,94 en caso de pagar con SUBE sin nominar).