Robos exprés y vidrios rotos: alarma por ataques a vehículos

Delincuentes rompieron horas atrás vidrios de vehículos estacionados en el centro de la ciudad y robaron objetos de su interior, hechos que se vuelven a repetir tal como hace algunos meses.

El hecho ocurrió pasadas las 20 de este martes en la intersección de 9 de Julio y Sarmiento, a metros del Colegio San José, donde al menos dos automóviles fueron atacados bajo la misma modalidad.

Según relató una de las víctimas, los delincuentes rompieron el vidrio de su vehículo mientras se encontraba estacionado y se llevaron una campera que había quedado en el interior. Otro auto que estaba detrás también terminó con daños luego de que intentaran robarle pertenencias.

La damnificada aseguró además que no es la primera vez que sufre un hecho similar en la zona. En otra oportunidad, delincuentes le habían sustraído la rueda de auxilio de su automóvil, lo que refuerza la preocupación de los vecinos por la reiteración de estos robos.

Testigos indicaron que los autores serían menores de edad, de entre 11 y 12 años, quienes actuarían de manera sistemática en el área aprovechando momentos de descuido para romper vidrios y concretar robos rápidos. "Son siempre los mismos", afirmó una vecina que presenció el episodio.

Tras el ataque, efectivos policiales acudieron al lugar y, según el testimonio de la víctima, reconocieron que tendrían identificados a los presuntos responsables. Sin embargo, explicaron que al tratarse de menores resulta complejo detenerlos de manera efectiva y que, en muchos casos, son demorados y posteriormente liberados.