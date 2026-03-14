Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: ¿Desde cuándo rige la medida y a cuánto se irá el mínimo?

Otra vez el bolsillo del usuario sufrirá un nuevo golpe y es que desde el lunes, aumentará el boleto de colectivo en las líneas que unen a la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano. A la suba registrada en febrero, se le sumará un 31% al valor del mismo, que llevará el mínimo a $700.

La Secretaría de Transporte informó que cumplió con el paso legal de la instancia de participación ciudadana, que es obligatoria pero no vinculante. "Esta medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema y fomentar la competitividad en el sector automotor", indicaron para justificar el incremento.

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Por tal motivo, el boleto mínimo pasará $ 650 a $700. Con este ajuste, los valores de los colectivos del AMBA reducirán la brecha con los que están bajo jurisdicción de la Ciudad y Provincia, que desde marzo del 2025 ajustan sus valores todos los meses a un ritmo del 2% más la inflación. Hoy en la Ciudad, el mínimo cuesta $ 681,85, mientras que en Provincia sale $ 832,57.

Según los argumentos de Transporte, "esta actualización tiene como objetivo equiparar los costos con los servicios que operan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", aunque apuntan que "seguirán situándose por debajo de las tarifas vigentes en la Provincia de Buenos Aires".

Esto se debe a que, a fines del 2025, la administración bonaerense sumó un 10% de aumento adicional, aduciendo la necesidad de cubrir los costos de los subsidios, ya que esos colectivos dejaron de recibir aportes del Gobierno nacional, aplicando el mismo incremento en marzo, con lo que se agrandó la brecha con los valores de los boletos de jurisdicción nacional y los de Ciudad.

Los boletos de colectivos del AMBA habían aumentado por última vez en noviembre, cuando sumaron un 10% a las tarifas.

Tarifa mínima con la tarjeta SUBE

La tarifa mínima de $700 es para usuarios que paguen con la tarjeta SUBE registrada o con medios de pago como tarjetas de crédito y aplicaciones. En tanto, quienes paguen con SUBE y no esté registrada abonarán $ 1.113 el mínimo.

Los colectivos de jurisdicción nacional son los que hacen trayectos más largos. Así, los viajes de 3 a 6 kilómetros costarán, desde el lunes, $779,78; los de 6 a 12, $839,86; los de 12 a 27, $899,99; y los de más de 27 kilómetros saldrán $959,71.

Medida del Gobierno

Por otra parte, el Gobierno busca achicar el peso de los subsidios que aporta el estado para el funcionamiento del sistema, pero esta semana hizo un anuncio para adecuar subsidios, con el que apunta a garantizar la operación del servicio y para cumplir con los aumentos salariales pactados con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) hasta abril.

Además, siguen vigentes los descuentos por tarifa social. Consisten en rebajas del 55% para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También continúa activo el sistema de boleto integrado, conocido como Red SUBE, por el cual el segundo viaje se paga un 50% y el tercero un 75%. Aquí no participan los colectivos de la provincia desde el año pasado, pero funciona con trenes, colectivos de la Ciudad y subte.

Aumento del boleto: líneas que aumentarán

El incremento se implementará en 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional.

Son las siguientes: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.