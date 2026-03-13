Importante línea del AMBA suma nuevo recorrido con frecuencia cada 3 minutos en hora pico

La línea 128 suma un nuevo recorrido a su operación habitual. Según informó la Secretaría de Transporte de la Nación, el ramal adicional unirá Plaza Italia, en Palermo, con Nueva Pompeya, en CABA, con una frecuencia de entre 5 y 7 minutos. El recorrido principal de la línea, que va desde Plaza Italia hasta Valentín Alsina en el partido de Lanús, mantendrá su funcionamiento con una frecuencia de entre 6 y 9 minutos.

El dato más relevante para los usuarios es que ambos recorridos operarán de forma conjunta. Eso significa que en los horarios pico pasará un colectivo cada tres minutos, una mejora significativa que apunta a descomprimir el caudal de pasajeros en uno de los corredores más transitados entre el conurbano y la ciudad.

Los colectivos de la línea 188 tendrán un nuevo servicio hasta Nueva Pompeya.

Actualización del cuadro tarifario

A la par de los cambios en los recorridos, entró en vigencia el nuevo incremento tarifario de marzo para los servicios de jurisdicción nacional. Para los usuarios que viajen dentro de CABA, el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros pasó a costar $681,85 con SUBE registrada y $1.084,14 con SUBE sin registrar. En la Provincia de Buenos Aires, ese mismo tramo cuesta $832,57 con registro y $1.323,79 sin él.

Los beneficiarios de la tarifa social, que incluye jubilados, titulares de AUH y personal de casas particulares, mantienen un descuento del 55%, lo que deja el pasaje mínimo en CABA en $306,83.