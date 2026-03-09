Boleto Estudiantil 2026: cómo anotarse para viajar gratis en Buenos Aires

El Boleto Estudiantil en la provincia de Buenos Aires permite que miles de alumnos puedan viajar gratis en transporte público para asistir a clases durante el ciclo lectivo 2026. El beneficio alcanza a estudiantes de distintos niveles educativos y busca facilitar el traslado diario hacia escuelas, institutos y universidades.

El programa funciona a través de la tarjeta SUBE, que permite acreditar los pasajes una vez que el trámite es aprobado. De esta manera, los estudiantes pueden utilizar colectivos, trenes u otros medios de transporte dentro de los límites establecidos por el sistema.

La medida forma parte de una política destinada a garantizar la continuidad educativa y reducir el impacto del costo del transporte en el presupuesto de las familias.

Quiénes pueden acceder al Boleto Estudiantil

El Boleto Estudiantil está dirigido a alumnos que cursan en establecimientos educativos dentro de la provincia de Buenos Aires.

El beneficio alcanza a estudiantes de:

Nivel primario

Nivel secundario

Institutos terciarios

Universidades públicas

En el caso de los estudiantes universitarios, es necesario mantener la condición de alumno regular, ya que las instituciones educativas verifican de manera periódica la situación académica.

Paso a paso: cómo anotarse para viajar gratis

Para acceder al beneficio es necesario completar el registro en el portal oficial del Boleto Estudiantil habilitado por el gobierno bonaerense.

El proceso de inscripción incluye los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial del programa Boleto Estudiantil. Completar los datos personales solicitados por el sistema. Cargar la información académica correspondiente al establecimiento educativo. Ingresar el número de la tarjeta SUBE, requisito obligatorio para utilizar el beneficio.

Una vez finalizada la inscripción, el sistema realiza una verificación automática de los datos con las bases de las instituciones educativas.

Cómo activar el beneficio en la tarjeta SUBE

Cuando la información es confirmada, el trámite queda aprobado y el usuario debe activar el beneficio en su tarjeta SUBE.

Para hacerlo, es necesario acercarse a una terminal automática de carga SUBE, donde se acreditan los viajes disponibles.

A partir de ese momento, la tarjeta permitirá utilizar el transporte público sin costo dentro de las condiciones establecidas por el programa.

Cuántos viajes incluye el Boleto Estudiantil

El número de pasajes disponibles no es ilimitado. La cantidad de viajes depende de dos factores principales:

El nivel educativo del estudiante

La distancia entre el domicilio y el establecimiento educativo

Estos parámetros determinan el cupo mensual que cada alumno puede utilizar para trasladarse a sus clases.

Qué hacer ante problemas con la inscripción

Si durante el proceso de registro o activación del beneficio surge algún inconveniente, las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales de atención.

De esta manera es posible resolver problemas vinculados con:

errores en la carga de datos

validación de la condición de alumno

activación del beneficio en la SUBE

El Boleto Estudiantil continúa siendo una herramienta clave para facilitar el acceso a la educación y acompañar la trayectoria académica de miles de estudiantes en toda la provincia.