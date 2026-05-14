Boleto Estudiantil 2026: cómo solicitar el beneficio educativo o reactivarlo tras fallas, robo o extravío de la SUBE

El Boleto Estudiantil ofrece un subsidio al transporte público destinado a alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. Ante la deshabilitación del beneficio o problemas en su acreditación, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como la Provincia de Buenos Aires disponen de asistencia para los usuarios.

Una de las fallas más recurrentes ocurre cuando el trámite de inscripción figura como aprobado en el sistema, pero el saldo de la carga gratuita no se refleja en la tarjeta SUBE.

Las autoridades de transporte aclararon que es indispensable realizar la validación presencial en una Terminal Automática SUBE (TAS). Sin este paso de actualización física del chip de la tarjeta, el beneficio no se activa operativamente.

Guía para activar el boleto estudiantil 2026.

Como recuperar el beneficio del boleto estudiantil

En la Provincia de Buenos Aires, si la validación en la TAS no resuelve el inconveniente, el estudiante debe iniciar una gestión digital. El reclamo se canaliza a través del portal oficial del Boleto Especial Educativo (BEE), donde se debe completar un formulario de denuncias detallando la irregularidad y los datos académicos vigentes.

Para los usuarios de CABA, el sistema de reclamo es mixto. Los estudiantes pueden comunicarse con la línea de atención ciudadana 147 o, utilizar la vía del correo electrónico. La casilla oficial establecida para estas gestiones es boletoestudiantil@bue.edu.ar, donde se solicita describir la falla y adjuntar la documentación que acredite la condición de alumno regular.

En casos de extravío, robo o rotura del plástico, el procedimiento requiere el cumplimiento de los pasos siguientes. Primero, el titular debe realizar la baja de la tarjeta a través de la web oficial de SUBE o la aplicación móvil para proteger el beneficio.

Luego, se debe adquirir una nueva tarjeta y proceder a la reasociación del beneficio estudiantil al nuevo número de serie. Es fundamental que los beneficiarios verifiquen la actualización de sus datos en los registros escolares y universitarios.

Muchas de las deshabilitaciones automáticas responden a inconsistencias entre la base de datos de los establecimientos educativos y el sistema de transporte, lo que interrumpe la vigencia del subsidio por falta de acreditación de regularidad.

Cabe destacar que el Boleto Estudiantil es un beneficio personal e intransferible. El uso por parte de terceros o la detección de irregularidades en el patrón de viajes pueden derivar en la suspensión preventiva del subsidio.

En estos casos, el descargo debe realizarse por las mismas vías de contacto mencionadas anteriormente.

En el ámbito universitario bonaerense, el beneficio requiere una carga mínima de materias aprobadas en el año anterior, según la normativa de cada institución.

Requisitos para acceder al Boleto Estudiantil 2026

Si un estudiante considera que cumple con los requisitos pero el sistema lo excluye, debe contactar a la secretaría de bienestar estudiantil de su respectiva facultad antes de elevar el reclamo al Ministerio de Transporte.

Asimismo, la acreditación del saldo suele realizarse mensualmente de forma automática. Sin embargo, factores como el cambio de domicilio o el traspaso entre niveles educativos pueden generar demoras en la actualización del padrón.

Por ello, las autoridades recomiendan realizar el seguimiento del estado del beneficio de forma periódica en las plataformas digitales correspondientes.