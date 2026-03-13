Boleto Estudiantil: abrió la inscripción y miles de estudiantes ya pueden tramitarlo

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que ya se encuentra abierta la inscripción para acceder al Boleto Estudiantil, un beneficio destinado a estudiantes de todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

El trámite debe realizarse de manera online a través de la página oficial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de los estudiantes universitarios, la gestión también debe completarse desde el portal web de cada facultad.

Desde la cartera de Transporte informaron que los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que cumplan con los requisitos y que nunca hayan tramitado el beneficio del Boleto Especial Educativo (BEE) pueden inscribirse desde el 18 de febrero.

En tanto, los alumnos de institutos terciarios y universidades quedaron habilitados para realizar el trámite a partir del 9 de marzo, por lo que quienes todavía no iniciaron la gestión ya pueden hacerlo.

Los requisitos y detalles del programa pueden consultarse en el sitio oficial del gobierno provincial.

Cómo acreditar o renovar las cargas

En el caso de los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, podrán acreditar la carga del beneficio apoyando la tarjeta SUBE en una terminal automática. El beneficio también incluye a estudiantes de las modalidades de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

Por su parte, los estudiantes terciarios y universitarios podrán acreditar sus precargas mensuales de distintas maneras: en una terminal automática de SUBE, en un colectivo que cuente con sistema de carga a bordo o a través de un celular con tecnología NFC utilizando la aplicación oficial de SUBE.