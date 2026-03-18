Cuenta DNI para llegar a fin de marzo: ¿Cómo ahorrar con descuentos sin tope de reintegro en supermercados?

Cuenta DNI es una de las billeteras más utilizadas por los argentinos a la hora de ahorrar en las compras diarias. En ese sentido, este miércoles 18 de marzo los usuarios podrán acceder a una serie de promociones que incluyen alimentos, productos de farmacia y otros rubros, con reintegros que en algunos casos alcanzan el 40%.

Uno de los principales beneficios de esta aplicación del Banco Provincia es su facilidad de uso: permite pagar directamente con el saldo disponible en la cuenta y recibir el reintegro correspondiente dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra. En algunos casos, incluso, los descuentos se aplican de forma inmediata en línea de caja.

¿Qué supermercados tienen descuento los miércoles de marzo con Cuenta DNI?

Durante este miércoles (y el resto de los miércoles del mes), los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a rebajas que van del 10% al 20%, dependiendo de la cadena adherida.

Entre las principales opciones se destacan:

Carrefour: ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, con devolución inmediata en línea de caja. El beneficio aplica en todas sus sucursales, incluyendo formatos Maxi, Market y Express, siempre que el pago se realice con Clave DNI o QR de la app.

Supermercados Toledo: brinda un 20% de ahorro directo, aplicado en el momento del pago, sin necesidad de esperar acreditaciones posteriores. Es obligatorio abonar con la billetera Cuenta DNI.

Supermercado Josimar: cuenta con un 15% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona. También requiere el uso de QR o Clave DNI.

En paralelo, el programa "Al súper con Cuenta DNI" permite acceder a un 15% de ahorro en diferentes cadenas adheridas de la provincia, con un tope unificado de $6.000 por semana.

Cuenta DNI tiene descuentos prácticamente todos los días de la semana en supermercados adheridos.

Otros descuentos en supermercados durante la semana

Además de las promociones de los miércoles, Cuenta DNI ofrece beneficios en distintos días:

Día: 20% de descuento todos los lunes del mes, con un tope semanal de $8.000. Jubilados que cobren en Banco Provincia pueden sumar un 5% extra, con tope de $5.000. Se requiere una compra mínima de $25.000.

Mayorista Nini: 15% de descuento todos los martes, con un tope de $20.000 por día. También hay un 5% adicional para jubilados clientes del banco.

Coto: 30% de descuento los jueves pagando con tecnología NFC, sin tope de reintegro. Este beneficio está disponible únicamente en dispositivos Android.

Changomás: 20% de ahorro todos los jueves, sin tope y con devolución en el momento. Jubilados del Banco Provincia pueden acceder a un 5% extra.

Es importante tener en cuenta que todos estos beneficios aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación Cuenta DNI. No se incluyen operaciones efectuadas mediante QR de otras billeteras digitales, tarjetas o transferencias.



