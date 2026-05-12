Cuenta DNI: estos son los descuentos disponibles en supermercados y gastronomía para lo que queda de mayo

Los descuentos de Cuenta DNI continúan vigentes durante lo que queda de mayo y se mantienen como una de las herramientas más utilizadas para ahorrar en compras diarias. Supermercados, carnicerías, ferias y locales gastronómicos forman parte de las promociones que ofrece la billetera virtual del Banco Provincia.

A través de reintegros y beneficios especiales, quienes paguen con la aplicación pueden acceder a rebajas en distintos rubros, desde alimentos hasta salidas a comer. Por eso, muchas personas aprovechan estas promociones para organizar sus consumos y reducir gastos en plena suba de precios.

¿Cuáles son los descuentos disponibles para Mayo en Cuenta DNI?

¿Cuáles son los descuentos disponibles para Mayo en Cuenta DNI?

Durante este mes, uno de los beneficios más aprovechados sigue siendo el descuento en comercios de cercanía. De lunes a viernes, la billetera virtual del Banco Provincia ofrece un 20% de ahorro en almacenes barriales, carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana y por persona, un límite que se alcanza realizando consumos por $25.000.

Las ferias y mercados bonaerenses también mantienen promociones fuertes este mes. En estos espacios se puede acceder a un 40% de descuento todos los días, con un máximo de devolución de $6.000 semanales. Sumando los distintos reintegros, el ahorro mensual puede llegar hasta los $24.000.

Ese mismo esquema se replica en comercios ubicados dentro de universidades de la provincia de Buenos Aires. Allí también rige un 40% de descuento con un tope semanal de $6.000, pensado especialmente para estudiantes y trabajadores que realizan compras dentro de esos espacios.

La gastronomía es otro de los rubros incluidos en las promociones de mayo. Los sábados y domingos, Cuenta DNI aplica un 25% de descuento en locales adheridos, con un límite de devolución de $8.000 por semana. Como el mes tiene cinco fines de semana, el ahorro acumulado puede alcanzar los $40.000.

Algo similar ocurre en los locales FULL de YPF. Durante sábados y domingos también hay un 25% de descuento con el mismo tope semanal de $8.000. El beneficio no incluye combustibles, pero sí consumos realizados dentro de los shops, como cafetería, comidas rápidas o snacks.

Además, durante todo mayo hay promociones especiales en marcas reconocidas para quienes forman parte de la Comunidad Cuenta DNI. Entre ellas aparecen Lucciano's, Grido, Havanna, Guolis, La Fonte D'Oro y Le Park, donde se aplica un 30% de descuento con un tope mensual de $15.000 por persona.

A estos beneficios se suman promociones sin tope de reintegro en algunos rubros específicos. Las librerías de texto tienen un 10% de descuento los lunes y martes, mientras que farmacias y perfumerías ofrecen el mismo porcentaje los miércoles y jueves.

Los supermercados también forman parte del esquema de descuentos. Día ofrece un 10% de ahorro los lunes sin límite de reintegro, mientras que Carrefour aplica un 10% los miércoles en todas sus sucursales, también sin tope. En Chango Más el descuento sube al 20% los jueves y se reintegra en el momento.

Por otro lado, Nini Mayorista tiene un 15% de descuento los martes con un tope de $20.000 diarios por persona. También participan cadenas del interior bonaerense con un 15% de ahorro los martes y miércoles, siempre que se alcance una compra mínima de $30.000.

En el caso de La Anónima, los miércoles se aplica un 10% de descuento con tope semanal de $5.000, mientras que Josimar ofrece un 15% con devolución máxima de $6.000. Por último, Toledo mantiene un 15% de descuento los miércoles sin límite de reintegro, aunque el dinero se acredita días después de realizada la compra.

Más allá de los reintegros y descuentos, mantiene durante mayo la posibilidad de acceder a 3 cuotas sin interés todos los días utilizando tarjetas de crédito adheridas a la billetera virtual, una opción que permite financiar compras sin pagar recargos.