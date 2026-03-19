Colectivos en tiempo real: la app gratuita que muestra cuándo llega el "bondi"

El transporte público urbano es uno de los pilares de la movilidad cotidiana de millones de argentinos. Sin embargo, la incertidumbre sobre los horarios de llegada de los colectivos ha sido históricamente una de las principales quejas de los usuarios. Frente a ese problema, la aplicación Cuándo SUBO se posiciona como una posible solución concreta, gratuita y de fácil uso disponible para dispositivos móviles.

La plataforma virtual desarrollada por el Gobierno nacional permite conocer en tiempo real el tiempo estimado de llegada de los colectivos a cada parada. A continuación, detallamos las funciones principales y los pasos para aprovechar al máximo esta tecnología desde dispositivos Android.

"Actualmente, contamos con información en tiempo real de más de 250 líneas de colectivos de Ciudad y Gran Buenos Aires, Bariloche, Paraná y Junín. De a poco iremos sumando líneas para alcanzar la totalidad de colectivos del país", detalló la Secretaría de Transporte de la Nación en un comunicado difundido hace pocas semanas.

Cabe señalar que Cuándo SUBO combina dos fuentes clave de datos: los validadores SUBE instalados en cada colectivo, que reportan actividad de los pasajeros, y el monitoreo satelital, que rastrea la ubicación exacta de las unidades en circulación.

Cómo ver a qué hora llega el colectivo con la app "Cuándo SUBO"

Mientras tanto, existen dos métodos principales para consultar el tiempo de arribo del "bondi" a la ubicación seleccionada:

Búsqueda sobre el mapa: El usuario debe seleccionar la parada deseada directamente en el mapa de la aplicación.

De forma inmediata, la app mostrará el listado de todos los colectivos que pasan por ese punto y sus respectivos tiempos de llegada. Uso de la lupa (búsqueda directa): Se debe ingresar el número de la línea de interés en el buscador.

Luego, seleccionar el ramal y el sentido del viaje (hacia dónde se dirige el pasajero).

Finalmente, al elegir la parada en la lista o en el mapa, aparecerá el cronómetro con el tiempo restante.

Captura de la aplicación Cuándo SUBO (Secretaría de Transporte de la Nación).

Recordatorios, favoritos y accesos directos en la app "Cuándo SUBO"

Para aquellos que realizan trayectos habituales, la aplicación permite marcar líneas como favoritas para que aparezcan siempre en primer lugar al realizar una consulta. También se puede generar un acceso directo en la pantalla de inicio del celular para una parada favorita, lo que permite consultar los tiempos de llegada con un solo toque.

Asimismo, si en una parada coinciden muchas líneas y el usuario solo desea ver una en particular, puede aplicar un filtro. Para hacerlo, debe seleccionar los tres puntos ubicados en la parada, elegir la opción "Filtrar línea/ramal" y marcar únicamente la que desea visualizar.

Con la app Cuándo SUBO, podés ver cuándo llega tu colectivo.

Además, una de las funcionalidades más valoradas es la posibilidad de programar recordatorios. La app emite una alerta con la anticipación que el pasajero configure, avisando con los minutos elegidos antes de que llegue el colectivo. Esto evita la espera innecesaria en la vía pública.

Es importante aclarar que Cuándo SUBO no incluye función de ruteo, es decir, no indica qué línea tomar para llegar a un destino determinado. Su propósito es informar el tiempo de llegada de los colectivos a cada parada. Por ello, para planificar recorridos completos, se recomienda complementarla con otras herramientas de navegación.

Reportar problemas

Por último, cabe indicar que la aplicación también contempla un canal de comunicación para que los usuarios reporten inconvenientes. Si un colectivo no llegó en el horario indicado, o si se detecta un error en los datos de una parada, es posible enviar un reporte desde la misma plataforma. Para conocer más sobre Cuándo SUBO se puede acceder al sitio oficial (argentina.gob.ar/sube/cuandosubo).



