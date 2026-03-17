Transporte en el AMBA: extienden el recorrido de una línea de colectivos y suman nuevas conexiones

En medio de una creciente demanda de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se anunciaron cambios en uno de los servicios que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del Conurbano bonaerense.

De esta manera, la medida apunta a mejorar la movilidad diaria de miles de pasajeros que utilizan colectivos para trasladarse entre distintos barrios y localidades.

Se busca responder a un reclamo de vecinos y usuarios del transporte público que utilizan esta línea para trasladarse.

Más conexiones en el AMBA: una línea de colectivos extiende su recorrido

El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires incorporará cambios en uno de sus servicios. La línea de colectivos 119 extenderá su trayecto hasta la estación Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, lo que permitirá ampliar la cobertura del servicio en la zona sur del conurbano.

La medida será implementada por la empresa Micro Ómnibus Línea 45 S.A., responsable de operar este recorrido que actualmente conecta el barrio porteño de Chacarita con distintos puntos del sur del AMBA.

Con la modificación, el trayecto se prolongará más allá de su cabecera actual para llegar hasta el área cercana a la estación ferroviaria de Remedios de Escalada.

La línea de colectivos 119 extenderá su trayecto.

El objetivo de la ampliación es mejorar la conectividad en el sector y facilitar los desplazamientos cotidianos de los pasajeros. De esta manera, se busca responder a un reclamo de vecinos y usuarios del transporte público que utilizan esta línea para trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

De esta manera, la extensión del recorrido quedó establecida mediante la Resolución 15/2026. Durante el proceso administrativo, tres empresas del sector -General Tomás Guido, Compañía Andrade y Empresa San Vicente, vinculadas al Grupo DOTA- presentaron objeciones al proyecto.

Sin embargo, las impugnaciones fueron analizadas y finalmente rechazadas por la Secretaría de Transporte, lo que habilitó la puesta en marcha de la modificación.

Con la modificación, el trayecto se prolongará más allá de su cabecera en Lanús.

Cómo será el nuevo recorrido

El trayecto que parte desde Avenida Federico Lacroze y Corrientes, en Chacarita, continuará atravesando distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires por avenidas clave como Corrientes, Jorge Newbery, Warnes y Díaz Vélez, para luego avanzar hacia la zona sur.

Posteriormente, las unidades circularán por Avenida Sáenz y utilizarán el corredor exclusivo del Metrobús Sur, uno de los principales ejes de transporte público de la zona.

Desde allí, el recorrido seguirá por el ramal Coronel Roca, cruzará el Puente Alsina y continuará por arterias importantes del partido de Lanús, entre ellas Avenida Remedios de Escalada de San Martín, Diputado R. Pedrera e Intendente Manuel Quindimil, hasta llegar a Avenida Hipólito Yrigoyen.

Finalmente, el servicio alcanzará la zona de Coronel Beltrán y Avenida Rosales, en las cercanías de la estación Remedios de Escalada, donde se establecerá la nueva cabecera del recorrido ampliado.

De acuerdo con la información oficial, el servicio funcionará durante las 24 horas. En cuanto a la frecuencia, se prevé que los colectivos circulen con intervalos que no superen aproximadamente los 6 minutos y medio entre unidades, mientras que en determinados momentos del día ese intervalo podrá extenderse hasta alrededor de 8 minutos y medio.

Con esta modificación, el objetivo es fortalecer la conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, mejorando las opciones de traslado para miles de pasajeros que utilizan a diario este servicio.



