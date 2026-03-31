Golpe al bolsillo: todos los aumentos que llegan en abril
Con el ingreso al cuarto mes de año, los sectores que se verán afectados por la suba serán los alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y las tarifas de agua, entre otros servicios.
Conforme a lo que viene sucediendo en los últimos meses, abril no será la excepción y se avecina una batería de aumentos que golpeará al bolsillo de los argentinos.
Para el cuarto mes del año las alzas se verán reflejadas en los alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y las tarifas de agua, entre otros servicios que sumarán al índice general de precios que mide el Indec.
A continuación estos son los rubros que sufrióan aumentos a partir del 1 de abril:
Prepagas
En este ítem, cuatro empresas de medicina prepaga ya informaron a sus afiliados que los incrementos en las cuotas serán de hasta el 2,9%, y la actualización también abarcará a los copagos.
Según las empresas, el alza de los aranceles tiene que ver por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.
Alquileres
Los contratos que aún se rigen bajo la antigua ley de alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 31,22%.
El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde mitad del año pasado. Mes a mes, se verificó una desaceleración en lo que va de 2026: en enero la suba había sido de 36,39%; en febrero se había ubicado en 34,6% y en marzo había llegado a 33,80%.
Tarifas de luz y gas
En tanto, el ENRE y el Enargas fijaron los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas que rigen desde este miércoles. El aumento en las tarifas de luz será de 1,98% para los usuarios de Edesur y de 2,04% para los clientes de Edenor, y para las facturas de gas, el alza será de 1,8%.
Tarifas de agua
En cuanto a las boletas de AySA tendrán un aumento de 4% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así, desde abril, las tarifas de agua y cloaca se ubicarán en $29.094 promedio. Los hogares de CABA y Gran Buenos Aires que se ubican en el nivel zonal alto, medio y bajo abonarán las siguientes tarifas sin impuestos por agua y cloaca:
- Zonal alto: La tarifa por agua y cloaca pasará de $32.977 a $34.296 en abril. Abarca a 534.517 hogares.
- Zonal medio: La boleta se trasladará de $29.948 a $31.146 en casi un millón de hogares.
- Zonal bajo: Los valores serán de $25.026 en abril, desde los $24.064 de marzo. Abarca a 1.187.139 usuarios residenciales.
Colectivos PBA
- A partir de este miércoles, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,6%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $832,57 a $871,30;
- Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63;
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40;
- Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.
- Viajes de más de 27 km: $1194,56.
Aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.
Colectivos CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,9%. Desde enero y por el resto de 2026, el ajuste mensual se determinará por un índice construido a partir del IPC del Indec + 2% en relación con la tarifa anterior.
Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas (para quienes tengan SUBE registrada) que circulan en el territorio porteño quedarán así:
- El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $715,24.
- Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.
- Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.
- Recorrido de 12 a 27 km: $917,24.
Subte
En CABA, también subirán 4,9% las tarifas del subte. Pasará de $1363 a $1414. Mientras, el boleto sin SUBE registrada será de $2248,26.
Peajes en CABA
Aumentarán 4,9% los peajes y al igual que el boleto de colectivo, el cálculo se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%. El gobierno porteño remarcó que la actualización tarifaria es "necesaria para realizar los trabajaos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial".
Asi, los peajes en las autopistas porteñas quedarán de la siguiente manera:
Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno
- Motocicletas: $1740,49 (y $2785,13 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4177,59 (y $5920,33 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6614,30 (y $9747,38 en hora pico).
Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero
- Motocicletas: $1044,47 (y $1253,08 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1740,49 (y $2461,30 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3133,04 (y $4525,62 en hora pico).
Alberti
- Motocicletas: $1044,47 (y $1392,57 en hora pico).
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1323 (y $1670,89 en hora pico).
- Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2437,06 (y $3133,04 en hora pico).
Internet, cable y telefonía
Las empresas anticiparon a sus clientes que aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 3,5%, según el servicio y la operadora.