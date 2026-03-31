Golpe al bolsillo: todos los aumentos que llegan en abril

Conforme a lo que viene sucediendo en los últimos meses, abril no será la excepción y se avecina una batería de aumentos que golpeará al bolsillo de los argentinos.

Para el cuarto mes del año las alzas se verán reflejadas en los alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y las tarifas de agua, entre otros servicios que sumarán al índice general de precios que mide el Indec.

A continuación estos son los rubros que sufrióan aumentos a partir del 1 de abril:

Prepagas

En este ítem, cuatro empresas de medicina prepaga ya informaron a sus afiliados que los incrementos en las cuotas serán de hasta el 2,9%, y la actualización también abarcará a los copagos.

Según las empresas, el alza de los aranceles tiene que ver por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la antigua ley de alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 31,22%.

El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde mitad del año pasado. Mes a mes, se verificó una desaceleración en lo que va de 2026: en enero la suba había sido de 36,39%; en febrero se había ubicado en 34,6% y en marzo había llegado a 33,80%.

Tarifas de luz y gas

En tanto, el ENRE y el Enargas fijaron los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas que rigen desde este miércoles. El aumento en las tarifas de luz será de 1,98% para los usuarios de Edesur y de 2,04% para los clientes de Edenor, y para las facturas de gas, el alza será de 1,8%.

Tarifas de agua

En cuanto a las boletas de AySA tendrán un aumento de 4% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así, desde abril, las tarifas de agua y cloaca se ubicarán en $29.094 promedio. Los hogares de CABA y Gran Buenos Aires que se ubican en el nivel zonal alto, medio y bajo abonarán las siguientes tarifas sin impuestos por agua y cloaca:

Zonal alto : La tarifa por agua y cloaca pasará de $32.977 a $34.296 en abril. Abarca a 534.517 hogares.

: La tarifa por agua y cloaca pasará de $32.977 a en abril. Abarca a 534.517 hogares. Zonal medio : La boleta se trasladará de $29.948 a $31.146 en casi un millón de hogares.

: La boleta se trasladará de $29.948 a en casi un millón de hogares. Zonal bajo: Los valores serán de $25.026 en abril, desde los $24.064 de marzo. Abarca a 1.187.139 usuarios residenciales.

Colectivos PBA



A partir de este miércoles, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,6%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $832,57 a $871,30 ;

; Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63 ;

; Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40 ;

; Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.

Viajes de más de 27 km: $1194,56.

Aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.

Colectivos CABA





En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,9%. Desde enero y por el resto de 2026, el ajuste mensual se determinará por un índice construido a partir del IPC del Indec + 2% en relación con la tarifa anterior.

Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas (para quienes tengan SUBE registrada) que circulan en el territorio porteño quedarán así:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $715,24.

Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.

Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.

Recorrido de 12 a 27 km: $917,24.





Subte

En CABA, también subirán 4,9% las tarifas del subte. Pasará de $1363 a $1414. Mientras, el boleto sin SUBE registrada será de $2248,26.

Peajes en CABA

Aumentarán 4,9% los peajes y al igual que el boleto de colectivo, el cálculo se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%. El gobierno porteño remarcó que la actualización tarifaria es "necesaria para realizar los trabajaos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial".

Asi, los peajes en las autopistas porteñas quedarán de la siguiente manera:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1740,49 (y $2785,13 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4177,59 (y $5920,33 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6614,30 (y $9747,38 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero





Motocicletas: $1044,47 (y $1253,08 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1740,49 (y $2461,30 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3133,04 (y $4525,62 en hora pico).

Alberti

Motocicletas: $1044,47 (y $1392,57 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1323 (y $1670,89 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2437,06 (y $3133,04 en hora pico).





Internet, cable y telefonía

Las empresas anticiparon a sus clientes que aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 3,5%, según el servicio y la operadora.