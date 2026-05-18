Parques Nacionales actualiza sus tarifas de ingreso a partir de junio

La Administración de Parques Nacionales oficializó a través del Boletín Oficial un nuevo cuadro tarifario que entrará en vigencia el próximo 1 de junio.

Según fuentes oficiales, la reestructuración del sistema de cobro de tickets y categorías alcanzará a más de 15 áreas protegidas con el objetivo de optimizar la infraestructura y las prestaciones destinadas a los visitantes.

Los nuevos valores según cada reserva

Los precios de las entradas generales oscilarán entre los 25.000 y los 60.000 pesos, de acuerdo al destino seleccionado.

El Parque Nacional Iguazú registrará el valor más elevado con una tarifa de 60.000 pesos. En la escala salarial le siguen el Parque Nacional Los Glaciares con un costo de 50.000 pesos y el Parque Nacional Tierra del Fuego, cuyo acceso se fijó en 40.000 pesos.

Por su parte, ingresar a los parques Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo tendrá un costo de 35.000 pesos. En tanto, las reservas El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco unificarán su pase general en 25.000 pesos.

Bonificaciones, Flexipass y exenciones

La nueva normativa contempla un sistema de descuentos generales según la categoría del ingresante.

Entre los beneficios se destaca una bonificación del 50 por ciento para el segundo día de visita, la cual tendrá una vigencia de 72 horas a partir del primer ingreso.

Asimismo, se implementará el "Flexipass", un pase especial que permitirá a los turistas optar por ingresar tres días abonando el valor de dos, o acceder durante siete días pagando únicamente cinco.

Para quienes busquen una opción de largo plazo, se mantendrá disponible el pase anual, un beneficio que otorga acceso ilimitado a todas las áreas protegidas por un año y cuyo costo equivale a cinco días de la categoría adquirida.

Finalmente, el organismo nacional ratificó que quedarán completamente exentos del pago de estas tarifas los jubilados y pensionados, niños menores de 6 años, contingentes de visitas educativas, personas con discapacidad, veteranos de la Guerra de Malvinas y, en determinados parques, los residentes locales.