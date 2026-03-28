Abril llega con aumentos en transporte, luz, prepagas y más: ¿Cuánto habrá que pagar?

Abril comenzará con una nueva tanda de aumentos en servicios básicos y privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), consolidando un escenario de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los argentinos.

Los incrementos alcanzan al transporte, la luz, el agua, la medicina prepaga y los alquileres.

La actualización de tarifas responde a la aplicación de fórmulas de indexación mensual y al proceso de reducción de subsidios. En este contexto, estimaciones privadas anticipan que la inflación de marzo podría ubicarse en torno al 3%.

Transporte, luz y prepagas: todos los aumentos que llegan en abril

En transporte público, el boleto de colectivo vuelve a subir. Para usuarios con tarjeta SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires, el pasaje mínimo (0 a 3 km) pasará a costar $873,37, con un ajuste del 4,9%. En la Ciudad de Buenos Aires, el valor será de $715,26 para usuarios nominalizados.

Aumento en los colectivos.

La diferencia es mucho mayor para quienes no tengan la SUBE registrada: en territorio bonaerense, el boleto mínimo trepará a $1.388,66 y puede alcanzar los $1.903,85 en recorridos más largos.

Habrá subas en las facturas de luz y agua.

En servicios, las facturas de luz y agua también tendrán incrementos. Las distribuidoras eléctricas aplicarán nuevos cargos fijos y variables, mientras que el servicio de agua tendrá una actualización del 4%. Así, el costo promedio de AySA se ubicará en torno a los $23.648,56.

Nuevo aumento en la medicina privada.

En salud privada, las empresas de medicina prepaga aplicarán un aumento del 2,9% en abril, en línea con la inflación. Entre ellas se encuentran OSDE, Galeno, Swiss Medical y Omint, mientras que el Hospital Italiano ajustará un 2,7%.

Por su parte, los alquileres bajo contratos regidos por la Ley 27.551 tendrán una suba anual del 33,3%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL), lo que impactará de lleno en quienes deban renovar en abril.

También suben los alquileres.

El panorama se completa con los combustibles, donde la nafta súper ya superó los $2.000 por litro en algunos surtidores de la Ciudad de Buenos Aires. Su evolución seguirá atada al precio internacional del petróleo, en un contexto de alta volatilidad.

Con este escenario, abril arranca con una nueva actualización generalizada de precios que impacta directamente en los gastos mensuales de los hogares.