El Gobierno intenta frenar el aumento de las naftas: qué es el bioetanol y para qué sirve

Tras un incremento del 19% en los combustibles locales solo en el último mes y en medio de la guerra en Medio Oriente que afecta al precio internacional del petróleo, el Gobierno que encabeza Javier Milei avanzó este viernes con una adecuación técnica que apunta a frenar nuevas subas en los surtidores.

Mediante la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía modificó las especificaciones de calidad de las naftas y elevó el límite máximo de oxígeno permitido al 5,6%. Esto agranda el margen para incorporar bioetanol en la mezcla.

El bioetanol es un biocombustible renovable obtenido mediante la fermentación de azúcares presentes en biomasa.

Desde el organismo explicaron que la medida busca otorgar mayor flexibilidad a las refinadoras para ajustar su composición sin afectar los parámetros de calidad, con el objetivo de "amortiguar el impacto del precio del crudo en el surtidor y proteger al consumidor".

La medida se tomó en un momento en el que otras herramientas, como incrementar las retenciones, implican riesgos fiscales o desincentivos para la inversión.

Al respecto, Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, sostuvo que la medida puede tener un impacto fiscal acotado, ya que el bioetanol no tributa impuestos a los combustibles ni al dióxido de carbono. "Al aumentar su participación en la mezcla, se reduce la carga impositiva asociada al componente fósil", apuntó.

¿Qué es el bioetanol?

El bioetanol es un biocombustible líquido renovable obtenido de la fermentación de azúcares y almidones de materias orgánicas, como caña de azúcar, maíz o remolacha. Se utiliza principalmente como alternativa ecológica a la gasolina en el transporte para reducir emisiones, y es neutro en carbono.

La producción de bioetanol en la Argentina se elabora en base a la melaza, un sub-producto de fabricación de azúcar, de jugo directo de caña de azúcar y de los cereales, principalmente el maíz, el cual fue incorporado con posterioridad a la caña. Luego de la conclusión del "Programa Alconafta", se retomó la producción de bioetanol a partir de la implementación de la Ley N° 26.093 (2006) y de la 26.334 (2007).