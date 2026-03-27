El Gobierno busca frenar las subas en la nafta con la flexibilización de una norma

El Gobierno nacional habilitó esta jornada a las petroleras a aumentar el corte de bioetanol en las naftas para intentar contener los precios en los surtidores. La medida busca amortiguar el impacto de la guerra en Medio Oriente, que elevó el valor del petróleo.

A través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, las refinadoras podrán incorporar voluntariamente hasta un 15% de bioetanol. El objetivo de la gestión de Javier Milei es reducir los costos de producción.

Como se informó, el barril de petróleo ya superó los US$ 100 a nivel internacional. Este salto global disparó los precios locales, que ya acumulan una suba del 20% en lo que va de marzo.

"La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro", justificó la Secretaría de Energía.

El Gobierno nacional flexibilizó una norma para contener el precio de las naftas.

Con esta flexibilización, Argentina se suma a países como Brasil y Japón, que adoptaron medidas de emergencia. La prioridad es que el alza del crudo no se traslade totalmente a las góndolas y la inflación.

Precios por las nubes en los surtidores

Desde que comenzó el conflicto bélico el 28 de febrero, cargar el tanque es un lujo. En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper saltó de $1.609 a $1.966, un incremento del 22%.

Por su parte, la nafta premium ya se vende a $2.162, mientras que el gasoil premium alcanzó los $2.225. El Gobierno espera que, con el nuevo corte de biocombustible, el ritmo de aumentos se estabilice en abril.



