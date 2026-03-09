Caos en los mercados: el CEO de YPF aseguró que "no habrá cimbronazos en el precio de la nafta"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía mantendrá estabilidad en los precios de los combustibles pese a la volatilidad del valor internacional del petróleo, en el contexto bélico en Medio Oriente.

A través de sus redes sociales, el directivo buscó llevar tranquilidad a los consumidores y remarcó que la petrolera estatal no prevé aplicar aumentos bruscos.

"YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores", afirmó.

En su mensaje, Marín explicó que la empresa trabaja con una estrategia de "micropricing", que consiste en analizar la evolución de los precios de manera permanente para ajustar las decisiones de forma gradual.

Según detalló, el sistema permite evaluar los valores día a día y semana a semana, con el objetivo de evitar saltos abruptos en los surtidores.

El titular de la petrolera también indicó que la compañía utiliza un mecanismo de "moving average" o promedio móvil, que permite suavizar las subas o bajas del petróleo internacional y así dar mayor previsibilidad a los consumidores.

"Mediante este sistema podremos atenuar picos de aumento y bajas, dando mayor previsibilidad a los consumidores y un precio más estable", señaló.

Finalmente, el directivo sostuvo que la volatilidad del mercado energético no genera valor real y advirtió que muchas veces alimenta movimientos especulativos de corto plazo.

"La volatilidad y la incertidumbre no generan valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo", concluyó.