El Gobierno frenó el aumento del impuesto a los combustibles para contener el precio de la nafta

El Gobierno nacional volvió a suspender el aumento del impuesto sobre los combustibles pautado para abril con el objetivo de frenar la escala de los precios, ya que el valor del litro de nafta llegó a superar los $2.000 en algunos puntos del país.

"De esta forma, junto con la medida oficializada hoy de especificaciones técnicas de mayor porcentaje de bioetanol, se toman medidas para mitigar el impacto del precio de la suba de petróleo en surtidor y acompañar al consumidor", señalaron desde la Secretaría de Energía, según NA.

Como se informó, el Gobierno había autorizado aumentar el corte de bioetanol a un 15% para amortiguar la suba del precio del barril de petróleo. Actualmente, el corte obligatorio es 12%. La disposición que fija esa medida fue establecida por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Así lo dispuso la administración libertaria en medio de los aumentos en el precio de la nafta a partir de la Guerra en Medio Oriente, que hizo que la super subiera cerca de 18% en lo que va de marzo.

El gobierno nacional postergó la actualización del impuesto a los combustibles..

En tanto, podemos indicar que el Impuesto a los Combustibles Líquidos equivalente al 15,83% del valor final del litro, mientras que Impuesto a las Emisiones de CO implica un 0,97% del total.

La normativa vigente establece que el ICL y el impuesto al CO deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo optó por autorizar aumentos parciales y postergar el resto del ajuste para meses posteriores, como ocurrió en otras ocasiones.