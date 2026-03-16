Nueva suba de combustibles: la nafta escaló un 4% y el litro de súper ya se vende por encima de los $1.800

El costo de llenar el tanque volvió a cambiar este lunes en toda la Argentina. Las operadoras del mercado petrolero decidieron un incremento del 4% en sus valores de venta al público, apenas días después de la actualización previa.

Con este ajuste, el precio de la nafta súper quebró la barrera de los $1.800, consolidando un alza que impactará de lleno en los costos de transporte y logística.

La dinámica alcista responde al comportamiento del mercado global, donde el valor del petróleo alcanzó los US$100.

Este escenario internacional forzó a las compañías locales a trasladar los costos a las pizarras de las estaciones de servicio, sumando un acumulado de casi dos dígitos en lo que va del mes.

La presión sobre los precios

Este nuevo ajuste ocurre en un marco económico complejo. Durante la primera quincena de marzo, el índice inflacionario ya venía mostrando una aceleración traccionada por los alimentos.

Ahora, el encarecimiento del gasoil y las naftas añade un componente extra de tensión sobre el indicador general, debido a su incidencia directa en la distribución de mercaderías.

Mapa de valores en los surtidores

Tras el reciente movimiento de precios, las principales banderas del país exhiben los siguientes costos promedio:

FIRMAS Nafta Súper Nafta Premium Gasoil Común Gasoil Premium La empresa estatal $1.830 $2.015 $1.930 $2.100 La rúbrica de la P $1.821 $2.082 $1.814 $2.170 La ex Esso $1.870 $2.069 $1.959 $2.119 La ostra de mar $1.891 $2.081 $1.993 $2.199

Con este esquema, los usuarios deben afrontar una realidad de precios que ya promedia los $2.000 para las variantes de mayor octanaje, mientras el sector no descarta nuevos movimientos si persiste la inestabilidad del crudo en el exterior.