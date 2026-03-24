Cambio histórico: uno de los colectivos más usados de Buenos Aires modificó su recorrido

Un cambio en una de las líneas de colectivo más utilizadas de Buenos Aires empezó a generar movimiento entre los usuarios habituales. La modificación del recorrido sorprendió a muchos pasajeros que, de un día para el otro, tuvieron que adaptarse a un nuevo esquema de viaje.

El colectivo 102 cambió su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires y ahora tiene una nueva cabecera, en una modificación que impacta a miles de pasajeros que lo usan todos los días.

La actualización no solo implica nuevas paradas, sino también ajustes en los tiempos y en la forma de conectar distintos puntos de la ciudad. Para quienes dependen de este servicio todos los días, el cambio ya empezó a sentirse en la rutina.

¿Cuál es la línea importante de colectivos que cambia su recorrido?

La línea 102, operada por Transporte Sargento Cabral, modificó su recorrido desde el viernes 6 de marzo, en una decisión que ya había sido planteada meses atrás y que finalmente entró en vigencia. El cambio fue aprobado con el aval del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de un esquema de reorganización del transporte.

Esta actualización no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de ajustes similares que se vienen implementando en distintas líneas. Entre ellos, se destacaron la fusión de las líneas 6 y 50, así como la incorporación de nuevos ramales en otras zonas, buscando optimizar recorridos y mejorar la cobertura.

¿Cuál es la línea importante de colectivos que cambia su recorrido?

En el caso de la 102, el cambio principal tiene que ver con su cabecera. Las unidades dejaron de finalizar su recorrido en el Planetario y ahora extienden su trayecto hasta la Estación Lisandro de la Torre, conectando directamente con el tren Mitre.

La extensión del recorrido se realiza a través de la Avenida del Libertador hasta la zona de Olleros, lo que amplía su alcance en el norte de la ciudad. Este nuevo esquema busca ofrecer más alternativas de conexión para los pasajeros que se mueven entre distintos puntos clave.

Además, dentro del proyecto original también se contempló la creación de un servicio corto que une Plaza Constitución con la estación Lisandro de la Torre. Este ramal funciona en horarios específicos: de lunes a viernes entre las 6 y las 20, y los sábados de 6 a 14, pensado especialmente para quienes viajan por trabajo o estudio.

A pesar de estos cambios, la línea 102 sigue siendo una de las más cortas dentro de la red porteña. Su recorrido compite con varias otras líneas que atraviesan corredores similares, lo que la convierte en una opción más dentro de una zona con alta oferta de transporte.

En sentido hacia Barracas, el colectivo parte desde Olleros y recorre avenidas clave como Libertador, Las Heras y Callao, para luego atravesar zonas céntricas y continuar por San José, Garay y Brasil hasta llegar a Rocha. Es un trayecto que conecta puntos muy transitados de la ciudad.

En el regreso hacia Palermo, el recorrido mantiene una lógica similar, pasando por Montes de Oca, Constitución, Sáenz Peña, Paraná y nuevamente Las Heras, hasta retomar por Figueroa Alcorta, Sarmiento y Libertador, cerrando el circuito en la zona de Olleros con su nueva cabecera.