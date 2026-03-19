Atención usuarios de zona sur: una importante línea de colectivos cambió su recorrido y mejoró la frecuencia, ¿por donde pasa?

Una reconocida línea de colectivos que conecta la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense amplio su recorrido y permitirá conectarse con la estación de subte Hospitales.

Se trata de la línea 158, cuya cabecera era en el barrio porteño de Nueva Pompeya y que con esta actualización conectará al barrio de Parque Patricios para que sea más sencillo conectarse con otros medios de transporte.

La medida fue comunicada por la Secretaria de Transporte de la Nación, junto a otras líneas que tendrán modificaciones que van desde la extensión de los trayectos o la fusión con otras líneas.

Cómo queda el nuevo esquema

El nuevo recorrido de la Línea 158 permitirá conectarse a los usuarios con la estación de trenes Lanús, perteneciente a la línea Roca y con la estación de subte Hospitales de la línea H.

El colectivo 158 ampliará su recorrido.

Recorrido A Hospitales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) - Estación Lanús (Línea Roca - Partido de Lanús - Provincia de Buenos Aires), con frecuencia entre 4 y 5 minutos.

Aumentó el colectivo: cuánto cuesta el pasaje mínimo

Las líneas de colectivos que transitan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrieron un fuerte aumento en sus tarifas del 7,9% que rige desde el lunes 16 de marzo.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo será de $700 para aquellos viajes que vayan de 0 a 3 kilómetros, sin embargo, si no tienen la SUBE registrada costará $1.113.