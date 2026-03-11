Buenas noticias para el sur del conurbano: la línea 119 extiende su recorrido y conecta directo con Chacarita

Miles de vecinos del sur del conurbano bonaerense se benefician con una modificación en el recorrido de la línea 119, una de las más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires. El cambio más importante es que ahora la línea llega hasta Remedios de Escalada y conecta ese punto directamente con el barrio porteño de Chacarita, sin necesidad de hacer trasbordo.

Qué cambia con el nuevo recorrido

La nueva cabecera sur de la línea 119 queda en Avenida Rosales y 14 de Julio , en Remedios de Escalada.

, en Remedios de Escalada. El trayecto conecta de forma directa Remedios de Escalada con Chacarita, eliminando la necesidad de trasbordo .

. La frecuencia en hora pico estará entre 6 y 8 minutos y medio, según lo establecido por la Secretaría de Transporte.





Mejor acceso a hospitales y centros de salud

Uno de los beneficios más importantes del nuevo recorrido es que facilita el acceso de los usuarios a tres centros de salud clave de la zona:

Hospital Evita de Lanús

de Lanús Hospital Italiano

Hospital Naval

Para muchos vecinos, esto significa poder llegar a estos hospitales sin depender de combinaciones o medios alternativos.

La línea 119 extenderá su recorrido y comenzará en Remedios de Escalada.

Cómo es el nuevo recorrido, paso a paso

Desde Chacarita hacia Remedios de Escalada: Chacarita Estación de Lanús Hipólito Yrigoyen y Coronel Beltrán Avenida Rosales De la Cruz, Remedios de Escalada.

Desde Remedios de Escalada hacia Chacarita: Avenida Rosales y 14 de Julio Avenida Rosales Hipólito Yrigoyen recorrido habitual hasta Chacarita.

Cómo era el recorrido antes del cambio

Antes de la modificación, la línea 119 tenía su cabecera sur en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Margarita Weild, en Lanús. El trayecto hacia Chacarita incluía un recorrido más extenso por Puente Alsina y las avenidas Sáenz, Almafuerte y La Plata, entre otras arterias, lo que implicaba mayor tiempo de viaje para los usuarios del sur.

Con este cambio, la línea 119 se convierte en una opción más directa y accesible para miles de pasajeros que antes dependían de combinaciones para llegar a Capital Federal.