Cambian el recorrido de una popular línea de colectivos en Buenos Aires: qué zonas conecta ahora

La línea 102 de colectivos modificó su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires y desde el último fin de semana extendió su trayecto hasta la estación Lisandro de la Torre, una de las paradas del tren Mitre en el barrio de Belgrano.

El cambio permitirá mejorar la conexión entre distintos puntos de la ciudad y sumar una alternativa para los pasajeros que combinan colectivo y tren para trasladarse diariamente.

Con esta modificación, la línea podrá vincular zonas como Barracas y Constitución con el norte de la Ciudad y con el servicio ferroviario que conecta Retiro con Tigre.

Esta línea de colectivos extendió su recorrido.

Cómo es el nuevo recorrido de la línea 102

El nuevo recorrido del colectivo finaliza ahora en la estación Lisandro de la Torre, lo que reemplaza la antigua cabecera que se encontraba frente al Jardín Japonés, en el barrio de Palermo.

Además, la línea funcionará con dos ramales diferentes:

Ramal A: conecta la estación Lisandro de la Torre con Barracas .

Ramal B: une la estación Lisandro de la Torre con Constitución.

Esta extensión busca mejorar la conectividad en la zona norte de la ciudad y facilitar el acceso al tren Mitre, una de las líneas ferroviarias más utilizadas por los pasajeros del área metropolitana.

Cuáles son las nuevas paradas de la línea 102

Con la extensión del recorrido, el colectivo suma nuevas paradas sobre Avenida del Libertador y su conexión con Avenida Olleros.

Las nuevas paradas estarán ubicadas en:

Avenida del Libertador y Avenida Colombia

Avenida del Libertador y Sinclair

Avenida del Libertador y Matienzo

Avenida Olleros y Avenida del Libertador

Estas paradas funcionarán tanto en el recorrido de ida como de vuelta.

Qué cambia para los pasajeros

Con esta modificación del recorrido, los usuarios podrán conectar más fácilmente el colectivo con el tren Mitre, lo que reduce la necesidad de utilizar varios medios de transporte para llegar a destino.

Además, la extensión permite mejorar la conexión entre distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y facilita el acceso a uno de los corredores ferroviarios más utilizados para viajar hacia la zona norte del conurbano.