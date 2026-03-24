Una importante línea de colectivos amplió su recorrido en CABA: ¿Hasta dónde llegará?

El servicio de colectivos eléctricos amplía su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires y suma nuevas estaciones para mejorar la movilidad en el microcentro porteño. A partir de este mes, estos "bondis" unirán La Boca con Retiro y la Terminal de Cruceros. La extensión del trayecto busca facilitar la conexión entre zonas turísticas, culturales y de transporte, incorporando paradas estratégicas y ampliando la cobertura del sistema sustentable de transporte público.

Con la última actualización, el recorrido del denominado "eBus" comenzará en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca. Desde allí avanzará por la avenida Martín García, bordeará Parque Lezama hasta la calle Piedras y continuará por avenida Brasil en dirección al bajo.

El trayecto seguirá por la calle Perú hasta avenida Belgrano, luego tomará Maipú, bajará por Diagonal Sur hasta Moreno y pasará por Esmeralda. Después continuará hacia Arenales, rodeará Plaza San Martín y, tras tomar avenida Antártida Argentina, llegará a la Terminal de Cruceros del Puerto de Buenos Aires.

El servicio funciona todos los días entre las 5 de la mañana y la 1 de la madrugada, aunque la extensión del recorrido estará disponible únicamente los viernes, sábados, domingos y feriados.

El eBus amplía su recorrido: ahora conecta La Boca con Retiro y la Terminal de Cruceros

Otro dato importante es que desde el 1 de marzo de 2026, la tarifa del servicio es de $681,85. Los métodos de pago son tarjetas de débito y crédito, además de celulares con tecnologías NFC. No se puede abonar el viaje con la tarjeta SUBE.

En sentido de regreso, el eBus partirá desde la Terminal de Cruceros, pasará por las estaciones ferroviarias de Retiro frente a Plaza San Martín y seguirá por la calle Maipú hacia el microcentro. Luego circulará por Chacabuco hasta avenida Brasil, desde donde retomará hacia La Usina del Arte.

Con esta modificación, el servicio suma 1,82 kilómetros por tramo, alcanzando una vuelta completa de 17. Así lo detalló el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, a diez meses del inicio del servicio.

Todos los detalles sobre el eBus de la Ciudad de Buenos Aires

Los buses eléctricos tienen capacidad para entre 24 y 30 pasajeros, con 13 asientos, y una autonomía de 170 kilómetros por carga completa. Alcanzan una velocidad máxima de 60 km/h, aunque se adaptan a los límites permitidos según la zona.

El servicio de buses eléctricos unirá Retiro con la Usina del Arte los fines de semana.

En el Casco Histórico circulan a 20 km/h, mientras que en calles de San Telmo pueden alcanzar entre 30 y 40 km/h. En avenidas como Martín García, el límite es de 50 km/h.

Las unidades son 100% eléctricas, no emiten gases contaminantes ni vibraciones y funcionan de manera silenciosa, lo que contribuye a un entorno urbano más limpio. Además, cuentan con cámaras de seguridad, sensores de asistencia a la conducción y sistemas de conteo de pasajeros.

También incorporan códigos QR para consultar en tiempo real la llegada de los buses. La base de carga, guarda y mantenimiento está ubicada bajo la autopista, en el cruce de las avenidas Ingeniero Huergo y Brasil.

El servicio es operado por la empresa Transportes Atlántida y está a cargo de conductoras mujeres, en línea con políticas de inclusión y equidad en el transporte público.



