Subsidio a la luz y al gas: quiénes pueden acceder al beneficio y qué trámite realizar para solicitarlo

Bajo la denominación de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Gobierno Nacional que encabeza el presidente, Javier Milei, centralizó en las últimas horas los beneficios para electricidad, gas natural y garrafas en un solo registro, endureciendo las condiciones patrimoniales para acceder a los descuentos.

El cambio más relevante es la unificación de criterios. A diferencia de los años anteriores, donde coexistían distintos registros y categorías, ahora el sistema se divide estrictamente en dos grupos: beneficiarios y usuarios que abonan la tarifa total.

El esquema unifica criterios para luz y gas, y establece un tope de ingresos basado en la Canasta Básica para mantener el beneficio.

El acceso al subsidio está supeditado a que los ingresos del grupo familiar no superen el valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT), cifra que el INDEC actualiza mensualmente.

Subsidios a la luz y el gas: requisitos y cómo acceder





Además del límite de ingresos, el nuevo ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados) mantiene excepciones de vulnerabilidad. Aquellos hogares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o que formen parte del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) tendrán consideraciones especiales para conservar la asistencia estatal.

La administración del sistema informó que la gestión es exclusivamente digital a través de la plataforma oficial del Ministerio de Economía. Sin embargo, no todos los usuarios deben completar el formulario.

De forma automática, quienes ya estaban registrados en el antiguo RASE fueron traspasados de forma directa al nuevo sistema y no requieren gestiones adicionales si sus datos no variaron.

En tanto que deben anotarse aquellos que nunca solicitaron el subsidio, aquellos que percibían la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar por separado, y quienes hayan tenido cambios en su situación económica o familiar recientemente.

De cuánto es el subsidio a la luz y el gas





El subsidio bonifica el 50% del consumo base de luz y gas, con un extra del 25% (totalizando 75%) que decrece gradualmente. Se requiere que el ingreso familiar sea inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT), actualizadas a $4.303.392 en mayo.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para este mes, una familia promedio con subsidios paga aproximadamente entre $25.000 y $45.000 sumando ambos servicios, aunque el monto final depende de tu categoría de consumo.

Por ejemplo, para un consumo promedio de 250 a 300 kWh, con subsidio pagará entre $18.000 y $26.000, mientras que sin subsidio, la misma boleta superaría los $50.000. En tanto que para un usuario de categoría R1 o R2 de gas (consumo bajo/medio), con subsidio las boletas rondan los $12.000 a $19.000, mientras que sin subsidio el costo promedio asciende a unos $30.000.