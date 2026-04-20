La balanza comercial tuvo un superávit de US$ 2.523 millones en marzo: las exportaciones crecieron 30%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció este lunes que la balanza comercial registró un superávit de 2.523 millones de dólares en marzo producto de un incremento de 30,1% de las exportaciones y de 1,7% de las importaciones, en comparación con igual período de 2025.

Desde el organismo oficial indicaron que el intercambio comercial argentino de bienes representó 14.766 millones de dólares.

Exportaciones récord

En su informe, el INDEC resaltó que el nivel de las exportaciones alcanzó un récord histórico, lo cual se traduce en 8.645 millones de dólares. Las importaciones, en tanto, fueron por 6.122 millones.

En este marco, el instituto precisó que en la mejora en las exportaciones el ascenso estuvo marcado por un alza de 25,3% en las cantidades exportadas y en los precios de 3,9%. "La serie desestacionalizada se elevó 19,8% y la tendencia-ciclo, 1,2% en comparación con el mes anterior", puntualizó.

Asimismo, el informe marca que "todos los rubros subieron con relación al mismo período del año anterior: los productos primarios registraron un alza de 56,2%, con 845 millones de dólares". Además, las cantidades se incrementaron 62,7% y los precios descendieron 3,8%. Cereales fue el subrubro que tuvo la mayor suba, con 421 millones.

En tanto, "las manufacturas de origen industrial se elevaron 26,4%, con una diferencia interanual de 502 millones de dólares; las cantidades y los precios aumentaron 13,6% y 10,8% respectivamente".

En cuanto a las compras al exterior, en la comparación con marzo de 2025, se subrayaron las adquisiciones de Resto de importaciones (+105,9%), Vehículos automotores de pasajeros (+17,3%), Bienes intermedios (+10,2%), Bienes de consumo (6,6%) y Bienes de capital (4,5%). En contrapunto, se registró una merma en la cantidad de ingresos de Combustibles y lubricantes (-38,5%) y Piezas y accesorios para bienes de capital (-18,1%).